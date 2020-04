Artistul Bill Withers, cunoscut pentru piesa "Ain't No Sunshine", a murit la vârsta de 81 de ani

Potrivit BBC, moartea artistului a fost anunțată de familia sa, într-o declarație făcută agenției Associated Press.

Bill Withers avea 81 de ani și a murit la Los Angeles. A fost cunoscut pentru piesele "Ain't No Sunshine", "Just the Two of Us" (pentru care a primit premiul Grammy) "Use Me", "Lean on Me", "Lovely Day" și "Grandma's Hands".

Viața sa a făcut subiectul documentarului Still Bill.