Avocata familiei Luizei Melencu, declarație bombă după noi audieri ale lui Gheorghe Dincă! Ce descoperire crede că a făcut. „Este categoric!”  

Mai exact, după șase ore în care, la IPJ Dolj, au fost audiate, luni, rudele Luizei Melencu, prieteni și fostul iubit al fetei, avocata familiei Melencu a spus că declarațiile lui Gheorghe Dincă sunt tehnice, dar că acesta nu spune amănunte esențiale. Motiv pentru care ea crede că un lucru este cert în cazul Caracal.

Rudele Luizei Melencu, dar și prieteni și fostul iubit al tinerei de 19 ani din localitatea Dioști, care a dispărut în luna aprilie după ce s-a urcat într-o mașină de ocazie pe o stradă din Caracal, au fost audiate, luni, la sediul Inspectoratului de Poliție Dolj.

„Până la ultimul audiat, deci la prietenul Luizei, totul a fost o verificare a… Dacă cunoaște cineva din familie bijuteriile sau nu, cele două, și credeam că nu are nici un sens. La sfârșit, a fost audierea prietenului Luizei și atunci am înțeles niște aspecte pe care ar trebui să le verific când văd dosarul. (…) Dincă are un obicei de a da niște declarații tehnice. Mie mi se par ciudate declarațiile acestea tehnice. Eu, vă spun sincer, nu-l cred. (…) Eu nu cred. Poate, în parte, s-ar putea adeveri, dar e foarte multă viziune din asta, a unei persoane care depășește condiția lui Dincă.

Sunt unele aspecte pe care nici nu poți să ți le mai aduci aminte după atâta timp și el le spune cu lux de amănunte. Vă aduceți aminte, și numele complet al Luizei…, dar când e vorba de amănunte esențiale pentru caz, atunci nu le mai spune. Și nimeni nu l-a întrebat până acum. Eu aș vrea să-l întreb. Dacă el nu cunoaște chestiunile de amănunt, vă dați seama că sunt implicate alte persoane. Categoric sunt alte persoane implicate. Sau categoric sunt și alte persoane implicate”, a declarat Carmen Ogășanu, avocata familiei Melencu.