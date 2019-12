Iubitul Luizei Melencu, audiat pentru prima dată de procurori: ”Nu știu de ce nu m-au chemat până acum!” Tânărul crede că fata trăiește 

Deși a dezvăluit în urmă cu luni de zile că primea apeluri anonime înainte ca Luiza Melencu să dispară de acasă, băiatul abia astăzi a fost audiat de procurori.

”Sunt pentru prima dată audiat. (...) Chiar nu știu de ce nu m-au audiat până acum. Adică, am venit special din afară să mă audieze, să văd și eu despre ce e vorba aici. Și tocmai acum...Acum 2-3 zile am primit o citație să vin aici. (...) O să le spun tot ce știu. Adică, cum am fost cu ea, ce s-a întâmplat. (...) Pe data de 13, seara, am vorbit cu ea. Dimineața am încercat să o sun și nu a mai răspuns. Vorbeam normal. A doua zi am încercat să sun, m-au sunat părinții, mi-au zis că nu răspunde, m-am îngrijorat. (...) La 2 dimineața o sunau numere private, dar na...asta se întâmpla zilnic, seară de seară. Cu vreo 3 luni înainte să se întâmple chestia asta.(...) Suna, răspundeam și nu vorbea nimeni", a declarat fostul iubit al Luizei Melencu, potrivit Mediafax.

De asemenea, tânărul crede că Luiza trăiește: ”Eu cred că este în viață. Că este scoasă din țară și este în viață. Simt eu că așa este. Nu cred că este moartă pentru că nu sunt nici dovezi, în primul rând că este moartă și...simt. (...) Luiza...este un înger de copil. Foarte cuminte, ascultătoare", a spus băiatul.