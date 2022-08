Baloane cu aer cald pe cerul Capitalei. Bucureștenii au ocazia să participe la un festival care aduce plimbări la înălțime

În perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2022, bucureștenii au șansa să trăiască experiența înălțimilor din baloanele cu aer cald, în cadrul unui festival ce aduce atât artiști cunoscuți din România, cât și activități inedite sub cerul liber.

Organizatorii festivalului RiseUP - Bucharest on the Sky by MachineMan au anunțat zboruri dis-de-dimineață, dar și zboruri în ancoră în cele trei zile de festival, potrivit news.ro. Ridicări în ancoră cu baloanele cu aer cald pe Insula Lacul Morii și zboruri libere în baloanele cu aer cald din Iepurești, județul Giurgiu.

Organizatorii festivalului RiseUP - Bucharest on the Sky by MachineMan anunță trei zile în care vor urca pe scenă peste 14 artiști consacrați, printre care Delia, Spike, Faydee, Maria Constantin acompaniată de naistul Nicolae Voiculeţ și artiști ai Operei Naționale București, desfășurarea a numeroase activități pentru toate vârstele, zboruri și ridicări în ancoră cu baloane, dar și seri emblematice sub egida unor proiecții spectaculoase de lasere pe ecran de apă și baloane.

Bucureştenii pot participa la ore de sport în aer liber prin parteneriat cu World Class, dar şi la ateliere interactive şi workshop-uri. Iubitorii de carte vor avea la dispoziţie o bibliotecă în aer liber şi spaţii de relaxare.

Prin parteneriat cu Opera Naţională Bucureşti, tenorul Alin Stoica, soprana Marta Sandu - Ofrim, alături de pianista Liana Mareş, balerinii Raluca Jercea, Marina Gaspar şi Sergiu Dan vor crea momente speciale.

Glowing Night aduce în serile de vineri, sâmbătă şi duminică muzică, proiecţii de lasere ambientale şi proiecţii pe baloanele ridicate în ancora, proiecţii video pe ecran de apă pe lac, dansul şi jocul luminilor acompaniind artişti de renume. Programul începe de la 17.00 şi se încheie seara la 22.00.

„Vreau să văd lumea de sus” - Balloon Fest, eveniment dedicat familiei, oferă, în zilele de sâmbătă şi duminică, ocazia de a experimenta înălţimile din baloanele cu aer cald, atât prin ridicări în ancoră pe Insula Lacul Morii - program 10.00 - 16.00, cât şi prin zboruri libere din Iepureşti (Giurgiu) - program 07.00 - 10.00.

Proiecție de film în aer liber, campanie de susținere a performanței în educație, târg de adopții la festival

Seara, participanţii pot vedea în premieră proiecţia filmului românesc „Egregora - Comoara Pierdută”, regizat de Andrei Chiriac.

Festivalul RiseUp - Bucharest on the Sky demarează o campanie de susţinere a performanţei în educaţie. Iniţiativa, sub numele „Celebrăm Excelenţa”, va aduce în faţa publicului tinerii României cu rezultate excepţionale la învăţătură, concursuri şi olimpiade, primind „magna cum laude” la scenă deschisă în cadrul unor momente artistice special concepute.



Prin proiectul partener „Nu lăsa PETe în urma ta!” bucureştenii care aduc materiale reciclabile (pet-uri, doze de aluminiu, baterii sau obiecte din plastic) îşi pot „cumpăra” cărţi, accesul la diverse activităţi şi anumite produse. Materialele reciclabile vor fi predate unui colector, iar banii rezultaţi vor fi trimişi asociaţiilor care se ocupă cu protecţia şi educaţia copiilor sau către asociaţii pentru protecţia animalelor.

De asemenea, prin proiectul „Adoptă, Iubeşte, Adoră”, festivalul organizează pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică un târg de adopţii pentru animalele fără stăpân. Accesul la festival se face prin achiziţionarea de bilete, care vor fi puse în vânzare pe site-urile de specialitate.

Organizatorii festivalului anunţă că vor şterge amprenta de carbon a festivalului, prin plantări. Procesul va fi demarat chiar în cadrul evenimentului unde vor fi recrutaţi voluntari care vor primi în schimbul muncii lor ridicări în baloanele cu aer cald în locurile unde vor avea loc plantările.

Ridicările în ancoră cu balonul se pot realiza exclusiv dacă sunt îndeplinite condițiile meteorologice: temperatura sub 30 de grade Celsius și vântul sub 2 m / secundă cu rafale de maxim 3 m / secundă. Pilotul Comandant este singurul care decide ridicarea în ancoră a balonului pentru că el este cel care evaluează condiția meteo în dezvoltare.

