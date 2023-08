Bogăție cu gust amar. Ce s-a ales astăzi de românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto: "Nu am încredere în nimeni"

Îmbogățirea peste noapte a fost descrisă deseori de câștigătorii la Loto ca fiind un cuțit cu două tăișuri, ba mai mult se impune consiliere psihologică și financiară pentru cei care au câștigat sume colosale la jocurile de noroc, pentru a-i învăța să gestioneze succesul financiar care “s-a abătut” asupra lor.

Românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto: "Nu am încredere în nimeni". | Captură Facebook/Hepta.ro

Iulian Constandachi, românul care în urmă cu 14 ani a fost câștigătorul unor sume record la Loto 6/49, mai exact s-a îmbogățit 11 milioane de euro peste noapte, dintr-un om simplu, a devenit un mare jucător pe piața afacerilor, investind o parte din sumele câștigate pentru a genera alte venituri.

În vreme ce pentru unii câștigurile se duc pe apa sâmbetei în puțin timp, pentru bărbat lucrurile s-au așezat diferit, spune el, care a ales să nu se lase influențat de faima câștigurilor financiare și să rămână “același om”, dar cu mai puțini prieteni. Mai bine spus fără prieteni. Cu banii câștigați și-a cumpărat tot ce a vrut, însă nu a putut să-și cumpere și relații: “Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevărați, ci doar amici”.

Ce face în prezent gălățeanul Iulian Constandachi, românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49

Înainte de a câștiga, el avea meseria de pompier. Lupta pentru a salva viețile oamenilor și ducea o viață bună, nu avea mari nevoi financiare, ci se descurca foarte bine, spune el, astfel că banii câștigați nu au avut un impact semnificativ asupra sa, însă a luat decizia de a se ocupa de dezvoltarea propriilor afaceri, potrivit CanCan.ro.

După ce și-a dat demisia din funcția de pompier, a decis că este vremea să se ocupe de dezvoltarea unor afaceri pentru familia sa. Anul 2009 a fost anul în care viața lui avea să se transforme radical.

A luat cu asalt piața afacerilor și a decis să investească într-o pensiune pe litoral, la 2 Mai. Acesta a ridicat acolo o clădire cu scopul de a înmulți darul, însă a avut parte și de neplăceri. Un vecin l-a jefuit, însă cu banii avuți a mai ridicat o pensiune. Întâmplările nefericite au continuat să se repete, una dintre firmele care se ocupa de facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată a fost radiată din cauza datoriilor.

Însă nereușita acesta nu l-a doborât și a decis să cumpere un complex, mai exact un camping cu cinci case mai mici, duplex, potrivit sursei citate mai sus. Pe lângă faptul că a apus bazele unor afaceri pentru a-și asigura un trai bun pe termen lung, el a decis să se ocupe și de propriile capricii, astfel și-a achiziționat trei mașini de lux și o vilă în care să trăiască în confort.

Din punct de vedere material este împlinit, la fel și familial, însă când vine vorba de priteni, este rezervat: “Eu am dus-o bine şi înainte să câştig la Loto, banii nu m-au schimbat în nici un fel, poate doar de atunci am mai mare grijă la oamenii care stau pe lângă mine. Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevăraţi, ci doar amici.

Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta.

Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit”, a declarat Iulian Constandachi pentru CanCan.ro.

