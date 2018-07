Bucuresti- intre atunci si acum, orasul cu sute de povesti impresionante

De la prima atestare din anul 1459, continuand cu anul 1862 cand devine capitala Principatelor Unite si pana in prezent, Bucurestiul a traversat o serie de schimbari continue. Mai mult decat atat, arhitectura eleganta are in componenta cladirile si cartierele supravietuitoare razboiului si cutremurelor. Edificii in stil neo-clasic, vechi case boieresti, muzee, magazine cu design minimalist, zone de agrement si lume dezinhibata, pe toate ai sansa sa le gasesti aici si sa interactionezi zilnic.

Iar astazi, vorbim despre orasul de unde se spune ca se da ora exacta.

Ne raportam la el ca fiind locul de trai si de munca a este trei milioane de oameni (just ca este foarte aglomerat), dar si cel mai mare si dezvoltat centru universitar, spatiul deschis catre cele mai diversificate oportunitati de cariera si nu in ultimul rand, centrul scenei artistice, culturale si mass media romanesti. Pe langa viata de noapte agitata si extrem de apreciata, viata culturala a capitalei a cunoscut o ascensiune in ultimii ani si este din ce in ce mai animata. Din dorinta de a atrage un public intersat de cultura prin arta si de ce nu, cat mai numeros, organizatorii pregatesc constant evenimente extrem de apreciate (noaptea alba a muzeelor), vernisaje, expozitii, concerte sau proiectii video extem de animate.

Asadar, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu poti spune niciodata ca in Bucuresti nu ai unde sa iesi, indiferent de ziua si de ora in care ti-ai propus sa faci asta. Cu masina sau la pas, intotdeauna vei fi acaparat de cel putin un obiectiv pe care il vei intalni in drumul tau. Lasand la o parte traficul ametitor si iuresul zilelor extrem de agitate, nu ai cum sa nu iubesti plimbarile pe cele mai vechi artere ale capitalei.

Calea Victoriei, o adevarata expeditie culturala prin inima orasului

Dupa ce in anul 1692, strada a fost unita si deschisa pentru a deveni calea de legatura dintre mosie voieviodului Constantin Barncoveanu si palatul domnesc, artera s-a transformat in drumul principal al capitalei de la acea vreme. Iar ulterior, de-a lungul ei s-au construit case boieresti, biserici, hanuri, hoteluri, magazine de lux, cafenele si institutii de stat. Pe unele ai sansa sa le intalnesti si sa le admiri si astazi (Biserica Cretulescu, Palatul Telefoanelor, Teatrul Odeon, Casa Capsa, Cercul Militar National, Cadirea CEC), iar despre altele poti auzi povesti cu parfumul vremurilor de odinioara. De pilda, un restaurant din Calea Victoriei amplasat intr-o astfel de cladire istorica, realizata intr-un stil neo-romanesc, ce a fost pentru o perioada casa memorială “Lascar Catargiu”, te invita sa ii asculti povestile si sa te transpui macar pentru cateva momemnte in alt secol. Daca iti doresti o experienta unica, alege sa se bucuri de un pranz delicios sau cu o cina romantica in aceasta locatie atat de speciala.

Calator sau turist in propriul oras, cu siguranta Bucurestiul iti poate pune la dispozitie cel putin cateva elemente care sa te incante. Arhitectural, cultural sau social, aici ai posibilitatea sa vezi si sa interactionezi cu lumea in mod diferit, sa traiesti la intensitate maxima fiecare zi, implicit sa iti propui sa descoperi constant capitala care nu doarme niciodata.