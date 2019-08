Când începe facultatea. Ce trebuie să știe studenții din România pentru anul 2019-2020

Toamna se apropie și la fel se întâmplă și cu începutul de ani universitar. Facultățile din România au stabilit diferite date pentru începerea noului an universitar 2019-2020. Iată ce trebuie să știe studenții.

Ne despart doar câteva zile de începutul unui nou anotimp. Toamna ne aduce vremea răcoroasă mult așteptată și îi pregătește pe copii și adolescenți de un nou an școlar, iar pe unii pentru un nou an universitar. Unele facultăți au decis începerea anului universitar pe data de 23 septembrie 2019, în timp ce altele dau startul noului an pe 30 septembrie 2019. Cele mai multe facultăți își așteaptă studenții pe 1 octombrie 2019. Iată ce trebuie să știe studenții din România despre începerea anului universitar la cele mai mari facultăți din țară.

Când începe facultatea – Universitatea de Vest din Timișoara

În 2019, noul an universitar va începe pe 23 septembrie 2019 pentru Universitatea de Vest din Timișoara, prima săptămână fiind dedicată întâmpinării noilor veniți și acomodării pentru ceilalți studenți. Semestrul I va începe propriu-zis pe 30 septembrie 2019.

Când începe facultatea – Universitatea Politehnică din București

Anul acesta, Universitatea Politehnică din București dă startul noului an universitar pe 23 septembrie 2019. Astfel, primul semestru va avea 14 săptămâni și va lua sfârșit pe 17 ianuarie 2020.

Când începe facultatea – Universitatea din București

În 2019, Universitatea din București îi așteaptă pe studenți pentru un nou an universitar începând cu 1 octombrie 2019. Activitatea didactică din primul semestru se va încheia pe 18 ianuarie 2020, după care va urma sesiunea de examene.

Când începe facultatea – Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Universitatea Dunărea de Jos din Galați își așteaptă studenții pentru începerea unui nou an universitar începând cu 30 septembrie 2019. Semestrul I va avea 14 săptămâni și se va încheia pe 17 ianuarie 2020.

Când începe facultatea – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj

Activitatea didactică va începe la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj pe 30 septembrie 2019, deși pregătirea anului universitar începe pe 26 septembrie 2019. Primul semestru de studiu se va încheia pe 17 ianuarie 2020.

