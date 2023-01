Când se va încheia epidemia de gripă. Estimările anunțate de ministrul Alexandru Rafila

Ministrul Sănătății a precizat că în ultima săptămână cazurile raportotate de gripă au scăzut cu 25%. Așadar, deși încă avem o epidemie de gripă, aceasta este pe un trend descrescător. Finalul epidemiei este estimat pentru jumătatea lui februarie.

„Noi am prezentat cu acurateţe datele pe viroze şi aşa cum am estimat, numărul acestora a început să scadă. În ultima săptămână a scăzut cu 25 la sută, o scădere importantă, de la aproape 140.000 la 100.000. Aşteptăm ca acest trend descrescător să continue şi odată cu aceasta să se termine şi problemele inclusiv cazurile grave sau decesele să se reducă.

Ministrul Alexandru Rafila: „În două săptămâni putem să discutăm de finalul epidemiei de gripă”

Ministrul a precizat că „în două săptămâni putem să discutăm de finalul epidemiei de gripă”.

Mai suntem în epidemie, dar scăderea aceasta care este destul de rapidă este clar că reprezintă un trend descrescător care va duce în două-trei săptămâni la eliminarea situaţiei de epidemie cu care ne confruntăm. Cred că în două săptămâni putem să discutăm de finalul epidemiei de gripă", a precizat Alexandru Rafila, potrivit news.ro.

Întrebat despre situaţia medicamentelor folosite în viroze respiratorii, ministrul Alexandru Rafila a precizat că nu există probleme, deşi consumul este mai mare decât de obicei.

”Este un consum mai mare decât de obicei, de medicamente. Dacă ne referim la medicamentele pentru viroze respiratorii, am reuşit să obţinem acordul Comisiei Europene pentru limitarea exporturilor unor molecule anti inflamatorii şi antibiotice pentru o perioadă de 3 luni. Nu am în momentul de faţă semne că ar mai exista vreo problemă legată de aprovizionarea cu medicamente”, a adăugat Alexandru Rafila.

Ce este flurona și care sunt principalele simptome

Flurona înseamnă flu şi rona, adică pacientul diagnosticat are concomitent două virusuri, gripal, flu, rona, de la corona.

Omicron, varianta dominantă de Covid acum, se prezintă în mare parte cu simptome de răceală sau gripă. Specialiștii spun că cel mai bine este să vă testați dacă aveți oricare dintre aceste simptome și să vă odihniți dacă nu vă simțiți bine, conform The Sun.

Într-un interviu pentru News.ro, Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş a explicat cum vă puteți da seama dacă aveți flurona.

”Înseamnă în primul rând o simptomatologie mult mai zgomotoasă, pentru că este o însumare a acestor simptome. Sigur că pacientul va întreba ”Cum pot eu să-mi dau seama”, cum poate să facă o diferenţă foarte uşor fără testare între gripă şi flurona.

În general, vorbim de o simptomatologie destul de clară, ca de gripă, şi care este accentuată, şi anume stare general brusc modificată, cu dureri de intensitate mare, dureri musculare, articulare, dureri de cap, senzaţia că am fost bătut pe care toţi o ştim dacă am trecut prin gripă, putem să avem şi simptomatologie digestivă, cum se întâmplă la infecţiile virale, dar mult mai important este faptul că evoluţia poate să fie imprevizibilă sau mai bine spus riscul de a avea complicaţii creşte în momentul în care le am pe amândouă, mai ales la persoanele pe care le numim vulnerabile, cei care au o anumită vârstă avansată, peste 65 de ani, 70, mai ales dacă au şi boli cronice, persoanele supraponderale şi de asemenea o atenţie sporită ar trebui să fie pentru cei mici, până în 5 ani, care au un risc de a face complicaţii”, a explicat Dr. Marinescu.

