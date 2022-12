Ce spune Rafila despre persistența bacteriilor și virusurilor în pereții clădirilor: "Problema este la nivelul instalaţiilor"

Alexandru Rafila spune că spitalele vechi pot fi transformare în imobile fără a exista riscuri: “Chestiunea cu intratul bacteriilor şi virusurilor în pereţi e o poveste. Nu intră în pereţi şi stau acolo, lucrul ăsta se poate rezolva. Problema cea mai mare este la nivelul instalaţiilor sanitare care, într-adevăr, găzduiesc, de foarte multe ori, microorganisme”, a explicat ministrul, la Prima News, notează News.ro.

Alexandru Rafila a arătat că acele imobile în care nu mai funcționează spitale pot primi alte destinaţii, nu trebuie neapărat demolate.

Într-o emisiune la Prima News, Alexandru Rafila a fost întrebat dacă este de acord cu vocile care susţin că unele spitale vechi ar trebui să fie demolate, pentru că nu mai pot fi folosite în siguranţă clădirile din cauza riscului de infecţii nosocomiale, ministrul Sănătăţii a afirmat că acesta este doar cazul unora dintre spitale.

”În unele situaţii da, în alte situaţii nu. Am văzut clădiri vechi reabilitate perfect - la Bistriţa, la Strehaia, spre exemplu, am găsit clădiri vechi, dar reabilitate perfect - asta înseamnă practic o reconstrucţie şi schimbarea integrală a instalaţiilor sanitare sau a altor instalaţii care le fac compatibile cu nevoile din acest moment.

Altele, sigur, mai ales construcţii foarte mari, greu de reabilitat, ar trebui înlocuite în totalitate cu altele noi. Cred că acele clădiri care sunt mai mici, modulabile, se pot reabilita. Chestiunea cu intratul bacteriilor şi virusurilor în pereţi e o poveste.

Nu intră în pereţi şi stau acolo, lucrul ăsta se poate rezolva. Problema cea mai mare este la nivelul instalaţiilor sanitare care, într-adevăr, găzduiesc, de foarte multe ori, microorganisme şi doar schimbarea lor completă permite evitarea colonizării cu microorganisme cu potenţial patogen”, a declarat Alexandru Rafila, potrivit news.ro.

El a subliniat că în cazul oricărei reabilitări trebuie luată în calcul nevoia organizării de saloane ”cu cât mai puţine paturi”, eventual cu un singur pat şi cu grup sanitar propriu.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, este de părere că nu vom mai avea o problemă de sănătate publică aşa cum s-a întâmplat în anul 2021, deoarece acum majoritatea a trecut prin boală sau s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Rafila a precizat că a semnat o comandă de 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID pentru cei care doresc să se protejeze împotriva noii tulpini, potrivit News.ro.

”Nu cred că vom mai avea o problemă de sănătate publică similară ca şi magnitudine cu ceea ce s-a întâmplat în 2021, nici măcar cu ceea ce s-a întâmplat în valul 5, în 2022. Dar e un virus cu o mare variabilitate genetică, aşa sunt toate virusurile ARN, nu e numai coronavirusul şi virusul HIV şi virusul hepatic tip C, toate sunt virusuri cu variabilitate mare. Noi, cu toţii, am trecut prin boală, ne-am şi vaccinat şi am trecut prin boală. Nu mai suntem, în faţa acestui virus, descoperiţi, cum eram în urmă cu doi ani, nu mai suntem la fel. Noi suntem alţii. Şi virusul e altul că vedeţi, el se modifică”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a precizat că România a reuşit să vândă 7,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID în Ungaria şi Germania.

