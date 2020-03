„Culegi floarea de mucegai de pe pereţi! Aerul este irespirabil!”. Carantină în condiții inumane, în Caraș Severin! Imagini greu de privit! VIDEO

„Noi suntem aici din cursul zilei de marţi. În cursul zilei de luni am reuşit şi am fugit din Italia, din nordul Italiei. Aici ni s-a oferit această unitate de cazare. Am fost băgaţi înauntru, apoi am fost încuiaţi. Ni s-au confiscat actele de identitate. Se acordă suma de 270 de lei pentru fiecare zi de carantină, bani decontaţi ulterior.

Pereţii sunt scorojiţi, sunt mari infiltraţii de apă. Curentul face scurt circuit. Mucegaiul în băi şi aerul este irespirabil. Aici te îmbolnăveşti de plămâni. Culegi floarea de mucegai de pe pereţi”, a spus o persoană aflată în carantină în Liceul Agricol din Oravița.

Reporterii Observator au încercat să ia legătura cu autorităţile abilitate din judeţ ca să afle care este situaţia exactă şi ce măsuri se iau. Până în acest moment însă reprezentanţii Direcţiei de Sănătatea Publică şi nici cei ai Prefecturii nu au răspuns la telefon.