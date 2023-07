Cât consumă un aparat de aer condiționat. La ce să te aștepți când vine factura la energie

Aerul condiționat este un aparat indispensabil vara pentru cei mai mulți oameni care locuiesc la orașe. Căldura este greu de suportat în condiții caniculare, însă la fel de greu suportat sunt deseori și facturile la curent. Cât consumă de fapt un aer condiționat.

Aparatele de aer condiționat sunt echipamente esențiale în majoritatea gospodăriilor. Acestea fac să circule aerul rece în toată casa pentru a menține o temperatură confortabilă în lunile călduroase.

Întrebarea care persistă în mintea multor oameni ori de câte ori se gândesc să instaleze un aparat de aer condiționat este consumul de energie al acestuia. Să vă faceți o idee despre câtă energie consumă un aer condiționat în condiții normale vă va ajuta să vă planificați bugetul.

Câți wați consumă un aparat de aer condiționat

Potrivit bardi.com, consumul de energie variază în funcție de diverși factori. În medie, o unitate centrală de aer condiționat poate consuma aproximativ 3.000 de wați pe oră în zilele mai calde.

Atunci când aparatul de aer condiționat funcționează doar cu ventilator, acesta consumă aproximativ 750 de wați în fiecare oră. Unitățile mari, portabile de aer condiționat pot consuma aproximativ 4.100 de wați pe oră, în timp ce aparatele de aer condiționat de dimensiuni medii folosesc aproximativ 2.900 de wați pe oră. Un aparat de aer condiționat mare consumă până la 1.440 de wați, unul mediu consumă 900 de wați, iar un model mic consumă aproximativ 500 de wați.

„Știm că tentaţia e foarte mare, în special în zilele caniculare de vară, de a seta temperatura aparatului de aer condiţionat pe o valoare mai scăzută. Dacă am folosi un aparat de aer condiţionat cu o putere de 3 kW, putere instalată, folosind un preţ al energiei maximal 1,3 lei pe kWh, mergând pe asumpţia că 15 zile din lună am folosi aparatul de aer condiţionat la o pondere de 50% din puterea maximă, ar însemna un consum lunar în plus de peste 180 de kWh. Ceea ce aduce un cost suplimentar în factură de peste 230 de lei”, spune Adrian Vintilă, FEL România, pentru Observator.

Cum se calculează consumul de energie al unui aer condiționat

Puteți calcula nivelul de consum de energie al unui aer condiționat folosind informațiile de pe etichetă. Verificați eticheta de economisire a energiei pentru a afla nivelul consumului anual de energie al sistemului.

De cele mai multe ori, aceste informații sunt prezentate sub formă de kilowați. Rețineți că 1 kilowatt este egal cu 1.000 de wați.

Dacă o unitate consumă 60 de wați pe oră și funcționează timp de 60 de ore, atunci rata de consum de energie va fi de 60 de wați x 60 de ore pentru a fi egală cu 3.600 de wați pe oră, ceea ce echivalează cu 3,6 kWh, kilowați-oră de electricitate.

Va trebui, de asemenea, să determinați orele de funcționare a aparatului de aer condiționat. Majoritatea aparatelor de aer condiționat funcționează aproximativ 1.600 de ore anual, ceea ce înseamnă 4,4 ore zilnic și 132 de ore lunar. Cu toate acestea, această valoare va varia de la o gospodărie la alta.

Asigurați-vă că știți și tariful de electricitate, adică cât percep furnizorii dumneavoastră pentru un kWh de electricitate. Dacă aveți o unitate de 3.500 de wați pe care o folosiți timp de aproximativ 4,4 ore zilnic, veți înmulți cifrele pentru a determina consumul de energie. Aparatul de aer condiționat consumă 3.500 x 4,4, ceea ce echivalează cu 15.400 de wați-oră, adică 15,4kWh.

Este demn de remarcat faptul că aparatele de aer condiționat nu funcționează continuu timp de ore întregi. Prin urmare, calcularea puterii pe oră vă va oferi un număr artificial de mare. Majoritatea unităților vor funcționa pe un ciclu de 15 minute de două ori pe oră. Așadar, consumul real de energie este jumătate din această cifră, 15,4 împărțit la 2, ceea ce înseamnă 7,7 kWh.

