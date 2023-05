Cât costă 1 kg de cireșe românești, comparativ cu cele de import. Mulți au crezut că e o greșeală când au văzut prețul

Au apărut deja cireșele românești, atât de mult așteptate de majoritatea românilor. Un kilogram poate fi mult mai accesibil la preț comparativ cu cele aduse din Spania sau Grecia.

Cât costă 1 kg de cireșe românești, comparativ cu cele de import. Nimănui nu i-a venit să creadă când a văzut prețul

Românii au trebuit scoată din buzunare cel puțin 100 de lei, chiar și mai mult, pentru a putea simți, din nou, gustul cireșelor. Comparativ cu cele de import, fructele românești pot fi mai accesibile la preț. Conform BZI, pentru un kilogram de cireșe din sectorul 6 al Capitalei, clienții pot plăti doar 40 de lei. Este vorba de un magazin din cartierul Militari, zona Uverturii.

Deși apar pe piață, de obicei, după data de 20 mai, există un soi de fructe care ar putea să se coacă mai devreme, în perioada 10-15 mai, mai scrie BZI.

„Din experiența pe care o am în decursul timpului, tot ceea ce am vândut ca și fructe în sistem angro, niciodată nu am vândut peste 15 lei kilogramul. Chiar dacă vorbim de soiuri extratimpurii. Când vorbim de soiuri medii și târzii, prețul a fost undeva cam între 6 și 10 lei per kilogram.

Deci cam așa o să fie și anul acesta. De la ferme, fructele în sistem angro vor pleca undeva între, să zicem, 7-8 lei kilogramul minim și maxim în jur de 15 lei. În rest, dacă în piață va fi 30 de lei kilogramul de cireșe românești, mai mult mai sigur nu este prețul producătorului”, a explicat un specialist pentru Agrointel.

Ce scăderi de preț o să fie la alimente în perioada următoare

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat că în perioada următoare nu se vor mai înregistra creşteri mari de preţuri la alimente, menţionând că România, atât timp cât este o ţară agricolă, va avea preţuri mai mici la alimente, dar nu vor fi diferenţe mari faţă de preţurile înregistrate în Uniunea Europeană, News.ro.

Mugur Isărescu a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă, dacă ar trebui să ne obişnuim cu preţurile mari la alimente sau vom începe să vedem o uşoară scădere.

“Unele scăderi cred că vor apărea, la legume, fructe. Am văzut că au apărut preţurile la cireşe. La început de lună mai sunt trufandale şi de regulă sunt mai scumpe. Vorbim de produse agro-alimentare, mai ales legume, fructe, ouă vor avea scăderi de preţuri, că aşa se întâmplă, sunt sezoniere.

S-ar putea să avem cel puţin diminuări uşoare de preţ şi la produsele care ne-au durut cam mult - uleiul comestibil. La alte produse nu putem să ne dăm seama, că ar trebui să facem analize sectoriale. Ceea ce aproape suntem siguri, nu o să mai fie creşteri mari de preţuri în perioada următoare”, a transmis guvernatorul BNR.

El a precizat că preţurile la produsele agroalimentare în România sunt cam 50-60% din cele din media europeană.

“Trebuie să fim atenţi când ne uităm la aceste mişcări relative şi la nivelul absolut al preţurilor. Suntem în Uniunea Europeană şi nu cred că noi mai putem să sperăm să avem preţuri mult mai ieftine în România, la produsele agroalimentare decât în restul Europei.

Poate că şi dumneavoastră, şi alţii, dacă BNR ar face o asemenea analiză, am putea să fim acuzaţi că suntem tendenţioşi, dar cineva trebuie să facă şi o analiză asupra nivelurilor absolute ale preţurilor la produsele agroalimentare.

Sunt, după calcule pe care le-au făcut unele instituţii internaţionale ale Uniunii Europene, preţurile la produsele agroalimentare în România sunt cam 50-60% din cele din media europeană, deci sunt mai scăzute. Pe măsură ce ne integrăm inevitabil ne apropiem de ei. Asta v-o spun nu ca guvernator, ci ca cercetător”, a mai declarat Mugur Isărescu.

El a completat afirmând că România va avea preţuri mai mici la alimente, dar nu vor fi diferenţe atât de mari comparativ cu preţurile din Uniunea Europeană.

“Nu să o egalizăm preţurile la Bucureşti ca la Paris, dar noi ne-am uitat şi în istorie, la 1900, preţurile în Bucureşti, Le Petit Paris, erau mult mai ieftine decât Parisul celălalt. Am văzut şi nişte turişti americani care se minunau cât de ieftin e. S-au dus în Piaţa Obor, ce ieftine sunt preţurile. Noi le percepem altfel.

Îmi întreb de multe ori colegii care mai merg prin piaţă: ”Cum simţiţi că sunt preţurile şi care este percepţia pieţei?”. Să nu transmiteţi acest mesaj de la mine, nu se vor egaliza. România, atât timp cât e o ţară agricolă, va avea preţuri mai ieftine la alimente. Dar nu mai putem să vorbim de diferenţe atât de mari de preţuri şi faptul că ne integrăm în Uniunea Europeană vine cu un cost”, a explicat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai fost întrebat dacă românii vor ajunge să plătească mai puţin pentru alimente.

“Există un cost. România se integrează în Uniunea Europeană, devine ţară europeană şi vor creşte şi salariile, vor creşte şi anumite preţuri, putem să păstrăm un echilibru între ele. Lumea este o lume inflaţionistă. Am fost prima oară în SUA în 1976, intrai cu un dolar în McDonald’s şi plecai cu rest.

Mâncai şi un Big Mac, luai şi un suc, luai şi o plăcintă de cireşe şi plecai cu 20 - 30 de cenţi. Acum nu mai intri în McDonald’s fără 10 dolari ca să iei acelaşi lucru. Asta este lumea, este o lume a inflaţiei, nu este o lume a deflaţiei. De la Al Doilea Război Mondial avem inflaţie permanentă”, a mai transmis Mugur Isărescu, notează News.ro.

