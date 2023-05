Preț cireșe 2023. Primele cireșe au apărut în piețe. Cât costă un kilogram: „Nu-mi permit nici sâmburii”

Potrivit Agerpres, în Piaţa Centrală din municipiul Buzău cireșele se vând cu 60 de lei kilogramul, în condițiile în care anul trecut în luna mai kilogramul valora 100 de lei în aceeași piață. Primele cireșe comercializate în piața din Buzău provin din Grecia. Aceste fructe se vând și la caserole, în cantități mai mici, pentru a le satisface pofta și celor care nu doresc să dea mai mult de 15 lei pe aceste fructe.

Cât costă un kilogram de cireșe, într-o piață din Buzău

„Sunt aduse din Grecia, preţul este de 60 de lei kilogramul, dar vindem şi la caserole cu preţul de 10 sau 15 lei. Nu prea avem vânzare. Sunt primele apărute pe piaţă iar preţurile pentru oameni sunt ridicate", a explicat un comerciant în Piaţa Centrală din municipiul Buzău.

Un pensionar a declarat că nu-și permite să-și cumpere cireșe în luna mai.

„Am 40 de ani de muncă şi 1.500 de lei pensie, nu îmi permit să cumpăr nici sâmburii", a spus un pensionar, în timp ce o altă persoană a fost de părere că prețurile acestor fructe „normale la timpul acesta".

Primele cireșe comercializate sunt de import. Specialiștii estimează că cireșele cu țara de origine România se vor coace mai târziu:

"Cireşele care au apărut acum pe piaţă sunt din spaţii protejate, din import, mai mult ca sigur. Vorbim de soiuri timpurii. La noi momentan sigur se vor coace mai târziu, pentru că am avut parte de o primăvară destul de rece. Am fost afectaţi de acel îngheţ de la sfârşit de martie, început de aprilie. Coacerea ar putea să fie decalată cu cel puţin o săptămână. La staţiune avem cireşi cultivaţi pe 10 hectare de teren. Urmează să stabilim exact în ce procent ar putea fi afectată producţia din acest an", a declarat, pentru Agerpres, Andrei Tabacu, inginer în cadrul Staţiunii de Cercetare Pomicolă Istriţa - Buzău.

Cât costă un kilogram de cireșe într-o piață din București

În București există piețe unde cireșele sunt și mai scumpe de atât. Potrivit Gandul.ro. în Piața Băneasa, la început de mai cireșele din Grecia sunt vândute cu 160 de lei kilogramul, iar cele din Spania chiar cu 200 de lei.

Pomicultorul Marius Roman a explicat pentru agrointel.ro că în anul 2023 prețurile cireșelor la poarta femelor romînești se vor situa undeva în jurul a 15 lei, iar ce v afi în plus va reprezenta adaosul comercianților.

