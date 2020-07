Cat de sigur este sa mananci la o terasa si cateva sfaturi simple pentru siguranta ta

Si totusi, pentru ca acum poti sa mananci, in pricipiu, la restaurantul tau preferat daca acesta are terasa, inseamna ca ar trebui sa mergi si sa incepi sa te bucuri iar de micile placeri care iti faceau viata mai frumoasa inainte de pandemie. Totusi, inainte de a merge la restaurant, expertii in sanatate publica recomanda luarea catorva masuri.

Trebuie sa stii ca restaurantele vor trebui sa se adepateze unei situatii care este noua si pentru ele. Noile reglementari pentru operatorii de restaurante impun principii complexe, cum ar fi intensificarea curatarii, igienizarii, dezinfectarii si ventilatiei peste standardele specifice. Pentru ventilatie, de exemplu restaurantele si terasele, ar trebui sa achizitioneze hote profesionale din inox. Hotele profesionale ofera o putere uriasa si curata aerul bucatariei de grasimi, fum, toxine si alti contaminanti nedoriti, care sunt cu atat mai periculosi cu cat acum exista acum virus. Hotele profesionale sunt cuprinse intre 900 si 2000 metri cubi pe minut pentru a se potrivi cu orice stil de gatit. De asemenea, patronii de restaurante ar trebui sa acorde atentie si la tubulatura de ventilatie, deoarece mentinerea calitatii aerului este esentiala, in special in acest context. Aceste hote, dar si tubulaturi trebuie curatate periodic pentru a lasa aerul cu impuritati sa circule spre exterior. Gandeste-te doar la cazurile in care clasicele cosuri de fum nu sunt curatate. Acelasi lucru s-ar intampla si daca hotele si tubulaturile nu ar fi curatate periodic.

Revenind la felul in care ar trebui sa te protejezi cand mergi la o terasa, spuneam ca expertii in sanatate publica au cateva sugestii pentru gestionarea riscurilor, in timp ce virusul este inca o amenintare.

Verifica starea de sanatate a comunitatii