Cazul din Timişoara unde au murit trei oameni după dezinsecţie. Medic: Fără moartea femeii, doctorii nu puteau face legătura între cazuri

Şeful Ambulanţei Timiş, Iancu Leonida, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că până la moartea femeii de 28 de ani din blocul de pe strada Mioriţa nr. 8, unde s-a făcut dezinsecţie şi deratizare, nu s-a putut face legătura între cazuri. "Fără moartea femeii nu puteam face legătura. Din păcate, nu puteam până la moartea femeii să facem vreo legătură. Nimeni nu ne-a spus de dezinsecţie, nimeni nu a simţit nimic, nimeni nu a simţit mirosuri dubioase. Nimeni nu a făcut legătura cu activitatea de dezinsecţie. De unde să ştim noi de legătura dintre cazuri când pe unul îl doare capul şi altul varsă", a spus Iancu Leonida. Şeful de la Ambulanţă mai spune că femeia decedată a sunat de cinci ori la ambulanţă şi tot de atâtea ori s-a deplasat la domiciliul acesteia câte un echipaj. Femeia a refuzat internarea în spital de mai multe ori. "Ne-am lovit de mai multe ori de refuzuri. Inclusiv persoana care a decedat a sunat de cinci ori, am fost la ea de cinci ori. Sunt 15 apeluri în total, dar sunt întinse pe durata a trei zile. Opt sunt din partea familiei, cinci pe numele mamei, trei pe numele tatălui. Au mai rămas şapte apeluri. Două dintre ele sunt ale medicilor de caz care au solicitat ambulanţe. Noi le-am etichetat ca fiind apeluri normale, părinţii îşi pierduseră copilul şi sigur că sufereau şi era normal. Ne-am dus încă o dată şi încă o dată şi am vrut să îi scoatem din mediu sau să îi separăm puţin. Nu ne-am putut imagina că femeia va deceda atât de repede. Într-una din insistenţele noastre au mers şi la spital, dar au refuzat spitalizarea. Au fost evaluaţi, analizele au fost bune la momentul respectiv şi au mers la domiciliu cu tratament. Noaptea la ora 5.20 au mai solicitat o dată ambulanţa pe motiv că doamna are durere de stomac, s-a dus ambulanţa şi a spus că nu doreşte la spital. Abia dimineaţă a putut fi dusă la spital cu ambulanţa”, a declarat Iancu Leonida. Şeful UPU Timiş, medicul Mihai Grecu, a explicat că ambulanţa făcea trei minute de la plecarea din faţa blocului de pe strada Mioriţa, nr. 8, şi până la Spitalul Judeţean, iar în acest intreval de timp femeia a intrat în stop cardiorespirator. "Din strada Mioriţa până la spital sunt aproximativ 3 minute. În cele 3 minute femeia a intrat în stop cardiac şi a necesitat manevre de resuscitare”, a explicat Grecu. Medicul a mai explicat că după ştiinţa sa nu există antidot pentru astfel de intoxicaţii. "Nu există, după ştiinţa mea, un antidot specific care să poată fi administrat pacienţilor, tratamentul este strict simptomatic, dar în momentul acesta pacienţii în marea lor majoritate sunt asimptomatici”, a mai precizat Grecu. Marţi, la Spitalul Judeţean Timişoara mai sunt internate nouă persoane, iar la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” sunt internaţi 18 copii, toţi în urma acţiunii de deratizare şi dezinsecţie în două blocuri din Timişoara. În urma aceleiaşi acţiuni, au murit un bebeluş de nouă zile, un copil de trei ani şi mama acestuia din urmă.

Sursa : news.ro