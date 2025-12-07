Antena Căutare
Mihai Stoichiță i-a numit pe cei care ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre fiecare în parte.

Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 16:10
Mihai Stoichiță a dezvăluit cine sunt cei care ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu în cazul în care acesta va lăsa postul de selecționer altcuiva dacă nu va reuși să califice România la turneul final în urma barajului, în care va trebui să învină Turcia, dar și câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în contextul unei victorii obținute în semifinale.

Oficialul de la Federația Română de Fotbal a rostit numele mai multor persoane importante din lumea fotbalului românesc, menționând că acestea ar putea să îi ia locul doar în momentul în care „Il Luce” va încheia colaborarea cu echipa națională.

Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din lumea fotbalului, însă îl ultima perioadă tot mai multe persoane își arată nemulțumirea față de prestația lui. El a recunoscut că va renunța la post oricând FRF ar avea o variantă potrivită pentru postul extrem de important, demonstrând că tot ceea ce face este din iubire pentru echipa lui.

Până în momentul în care „Il Luce” va decide retragerea, întreaga Românie este curioasă să afle cine sunt cei care ar putea să îi ia locul în funcția pe care și-o doresc atât de mulți.

Răspunsul a venit mai repede decât se preconiza, deoarece unul dintre oficialii de la Federația Română de Fotbal, Mihai Stoichiță, a menționat numele a patru antrenori care ar putea să conducă naționala în viitor. Este vorba despre Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică sau Cosmin Olăroiu.

„Mircea Lucescu a început munca de observație. Observările o să se intensifice înainte de baraj. Sunt foarte multe date! Nu este vorba doar de jucătorii din țară, ci de toți împrăștiați în toată lumea. (n.r. – E adevărată informația despre Kopic?) Cum să se discute de Kopic dacă Mircea Lucescu este în funcție? Nu ne gândim încă. Sunt povești. Sigur, este un antrenor foarte bun, dar nu doar el, sunt foarte mulți.

Ce să mai spui de Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu… care mai sunt, să mă scuze cei pe care i-am omis. Într-adevăr, este într-un moment bun pentru că Dinamo merge foarte bine. Acolo e Kopic, iar mai apoi sunt jucătorii, dar trebuie să ai și fotbaliști de valoare la dispoziție”, a declarat oficialul FRF, potrivit fanatik.ro.

Ce job ar fi avut Mircea Lucescu dacă nu ar fi antrenat

Deși Mircea Lucescu este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut România vreodată, acesta a recunoscut că dacă nu ar fi intrat în lumea sportului, ar fi avut un cu totul alt job.

Potrivit Antena Sport, el a absolvit Academia de Științe Economice în anul 1969 și ar fi putut să devină economist, fiind departe de ceea ce iubește acum să facă.

Totuși, „Il Luce” a mărturisit că această facultate l-a ajutat să ia decizii bune în cariera de antrenor, aplicând diferite lecții pe care le-a învățat de-a lungul timpului în perioada de studiu.

„Sunt mulţi ani din 1969, de când am terminat, dar viaţa de student nu am cum să o uit. Mi-a modelat viaţa. Când m-am înscris la facultate era o perioadă în care dosarele erau foarte importante. Ori eu proveneam dintr-o familie săracă, cu foarte mulţi copii. Eram singur la şcoală, stăteam destul de mult la şcoală şi eram şi printre remarcaţi. Era şi perioada în care un candidat la Comerţ Exterior trebuia să aibă o familie numeroasă, pentru ca statul să fie sigur că îţi duci pînă la capăt treaba, fără să te atragă lumea comercială occidentală” spunea acesta în cadrul unui interviu acordat pentru Money TV.

„Sunt atât de mulţi economişti şi atât de puţini sportivi de valoare, care să facă performaţă, încât cred că am ales bine calea pe care o urmez şi în prezent. În fond, cunoştinţele acumulate în acea perioadă îmi prind bine chiar şi după o jumătate de secol” a mai spus el la un moment dat.

