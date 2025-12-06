Cum arată și cu ce se ocupă în prezent celebra gimnastă Gina Gogean. Prin ce dramă a trecut în primăvara anului trecut

Antena Căutare
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent celebra gimnastă Gina Gogean. Prin ce dramă a trecut în primăvaria anului trecut

Gina Gogean a revenit recent în atenția publicului. Cu ce se ocupă fosta gimnastă în prezent și prin ce dramă a trecut în urmă cu aproape un an.

Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 16:25 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 17:58
Cum arată și cu ce se mai ocupă celebra gimnastă Gina Gogean | Getty Images

Gina Gogean, una dintre cele mai mari gimnaste din țara noastră, a revenit în centrul atenției după ce mai multe imagini cu ea s-au viralizat în mediul online.

Cum arată și cu ce se ocupă în prezent celebra gimnastă Gina Gogean

Cariera sportiva i-a adus multă apreciere de-a lungul timpului Ginei Gogean, însă nici în prezent nu duce lipsa de complimentele fanilor care și-o amintesc exact așa cum arăta atunci când era foarte aproape să obțină aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996. La acea vreme, ea a luat argintul la individual compus și bronzul la bârnă, sărituri și cu echipa, iar românii au apreciat-o enorm pentru tot efortul depus.

De-a lungul timpului, sportiva a obținut două medalii de argint și trei de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atlanta în 1996, urmând ca apoi să își completeze palmaresul cu 9 medalii de aur la Mondiale și 5 medalii de aur la Europene.

Deși s-a remarcat ani la rând în lumea sportului, aceasta a decis în cele în urmă să își încheie cariera și să rămână departe de lumina reflectoarelor cel puțin pentru un timp.

Potrivit Fanatik, acum, la vârsta de 48 de ani, Gina continuă să facă parte din lumea sportului, ajutându-le pe tinerele talentate de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva să ajungă exact acolo unde își propun.

De asemenea, ea a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, mărturisind că își va dedica întreaga experiență pentru a contribui la dezvoltarea gimansticii românești.

Iată cele mai recente imagini publicate de aceasta în mediul online:

Gina procedează la fel și în cazul fiului ei, care în prezent are frumoasa vârstă de 14 ani și care se bucură de susținerea mamei sale în tot ceea ce face.

Cu toate că despre viața ei personală nu se cunosc foarte multe detalii, despre fosta gimanstă se știe faptul că este căsătorită, dar și că, în urmă cu aproximativ un an, aceasta a trecut printr-un eveniment dureros care a marcat-o profund.

Drama prin care a trecut fosta gimnastă Gina Gogean în urmă cu aproape un an

Mai exact, în primăvara anului trecut, sora și mama ei au fost implicate într-un accident de circulație îngrozitor în Piscu, județul Galați. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sora ei, Maricia, în vârstă de 50 de ani a adormit la volan, intrând pe constrasens direct într-un tir.

În timp ce aceasta a supraviețuit, pentru mama lor, Anica, în vârstă de 72 de ani, medicii nu au mai putut face nimic, declarând decesul la scurt timp.

Atât sora ei, cât și mama lor erau medici pediatri la Spitalul de Copii din Galați, însă sportiva nu și-a dorit să vorbească despre acest subiect.

Gina Gogean participând la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Sabae, Japonia
