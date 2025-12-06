Cine este Miriam Alice Vultur, fetița talentată care a filmat un videoclip cu Richard Clayderman

Antena Căutare
Miriam Alice Vultur, o fetiță în vârstă de 10 ani, cunoscută acum drept „copilul minune al pianului”, a ajuns la performanța de a cânta alături de Richard Clayderman.

Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 11:00
În primăvara acestui an, Miriam a cântat în deschiderea concertului lui Richard Clayderman la Cluj. | Instagram

Fetița a filmat videoclipul piesei „Wedding of Love” la Paris alături de marele muzician. Proiectul muzical unic are rolul unui dialog între generații care transmite emoție pură.

Cine e Miriam Alice Vultur, fetița care a cântat alături de Richard Clayderman

Pianistul francez Richard Clayderman, unul dintre cele mai sonore nume la nivel internațional când vine vorba de talentul său la pian, va lansa în curând noul videoclip în care apare alături de micuța Miriam Alice Vultur.

Melodia interpretată în videoclip mai este cunoscută și sub titlul „María dAmour / Mariage dAmour” și este semnată de renumitul compozitor francez Paul de Senneville, autorul multor creații cunoscute care fac parte din repertoriul lui Clayderman.

Filmarea pentru noul videoclip al pianistului a avut loc în capitala Franței, într-un cadru feeric, reprezentativ pentru Paris și tot ce înseamnă artă. Regia videoclipului este semnată de Mihai Laz, iar clipul surprinde perfect legătura muzicală dintre Richard Clayderman și micuța Miriam Alice Vultur, într-o producție cinematografică de o grație și o eleganță aparte.

Producția videoclipului pentru piesa „Wedding of Love” a fost coordonată de Radu Groza, cunoscut pentru proiecte de anvergură precum „Legende în Concert”.

„Să cânt alături de Richard Clayderman este un vis împlinit. M-a inspirat, m-a încurajat și am învățat enorm din această experiență”, declară Miriam Alice Vultur, potrivit Libertatea.

Miriam Alice Vultur l-a cunoscut pe celebrul Richard Clayderman pe 29 martie 2025, atunci când a cântat în deschiderea concertului său la BT Arena Cluj. Micuța în vârstă de 10 ani l-a impresionat atât pe pianist, cât și publicul prezent, prin sensibilitatea și eleganța interpretării sale.

Miriam este elevă la Liceul Montessori din Cluj și studiază pianul de la vârsta de 8 ani cu Julia Felner, Claudia Eli și Elias Jula, fiind extrem de pasionată și dedicată studiului.

Ea a participat deja la numeroase concursuri internaționale acolo unde a fost remarcată de numeroși muzicieni de prestigiu. La Viena International Pianist Academy, Miriam a fost remarcată de prof. dr. docent Stephan Möller, care a descris-o drept „un geniu”, fiind astăzi considerată una dintre cele mai promițătoare tinere talente.

În 2026, Richard Clayderman va reveni în România pentru un nou concert, de această dată în Capitală.

„Bună tuturor! Sunt Richard Clayderman. Aș dori să vă reamintesc că voi concerta la Sala Palatului din București pe 23 martie. Sper din suflet să ne vedem acolo și să împărtășim momente muzicale pline de emoție. Recent, am realizat un scurt videoclip la Paris, interpretând piesa Wedding of Love. Sper să vă placă acest video și să ne revedem în curând la Sala Palatului. Pe curând!”, a transmis faimosul pianist.

