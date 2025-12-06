Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat

Irina și Răzvan Fodor sunt activi pe rețelele de socializare, unde postează, adesea, imagini din locuința lor.

Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini impresionante din vila de lux în care s-au mutat | Captură Instagram

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cei doi locuiesc alături de Diana, fiica lor, într-o vilă elegantă situată în apropierea Bucureștiului.

Imagini din vila în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor

Irina și Răzvan Fodor s-au mutat, în urmă cu opt ani, într-o casă cu două niveluri din Popești-Leordeni, după ce, înainte, au locuit într-un apartament modest cu două camere în cartierul Berceni, potrivit click.ro.

Noua lor locuință dispune de șapte camere, o curte generoasă, precum și de o terasă modernă, ideală pentru momentele petrecute alături de familie și prieteni.

Livingul este unul spațios, luminos și oferă un cadru perfect pentru întâlnirile cu apropiații. Bucătăria are o suprafață de 22 de metri pătrați și le permite celor doi soți să pregătească diverse preparate culinare.

Dormitorul matrimonial, cu o dimensiune impresionantă de 35 de metri pătrați, este decorat cu mobilier ales cu atenție de Răzvan Fodor, mai notează sursa citată mai sus.

Așa cum se poate observa și din imagini, cuplul este activ în mediul online, postând frecvent cadre din interiorul casei lor. Fanii au, astfel, ocazia să arunce o privire asupra stilului lor de viață și a amenajărilor interioare.

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor: „Când am văzut-o, mi-a căzut capul”

Răzvan Fodor dezvăluia, în urmă cu mai mulți ani, că a cunoscut-o pe Irina Fodor pe platourile de filmare de la Buftea. La acea vreme, el se bucura de faima unui actor consacrat, în timp ce ea studia Jurnalismul și făcea figurație specială pentru a câștiga un bănuț.

„Căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de patru ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscut-o pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o, mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele.

Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa. Și m-am dus la ea și i-am spus: <<Vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, dacă vrei te duc eu>>. Ea mi-a zis: <<Nu>>. Am zis <<Ok>> și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva, pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte”, povestea Răzvan Fodor, în urmă cu mai mulți ani, la Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.