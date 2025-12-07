Rezultatele loto la extragerile de azi, 7 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 7 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 7 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 7 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 7 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 7 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 7 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 7 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 7 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 7 decembrie 2025:

Report de peste 4,35 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 7 decembrie 2025

Loteria Romana organizeaza duminică 7 decembrie, tragerile speciale loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, Loteria Română a suplimenteat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmează:

Loto 6/49 – 100.000 DE LEI

Joker – 50.000 DE LEI

Loto 5/40 – 25.000 DE LEI

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).