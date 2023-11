Ce arată analizele Sarei Melinda Moiș. Fata de 13 ani a fost găsită în casa unui bărbat din Sighet

Sara Melinda Moiș, fata de 13 ani dispărută în Sighetu Marmației, a fost găsită. Un polițist local a descoperit-o întâmplător într-o clădire rău famată din centrul orașului și fata i-a sărit în brațe imediat ce l-a văzut. Ulterior, ea a fost supusă unei evaluări medicale. Iată ce arată analizele.

Sara Melinda Moiș ar fi fost ținută captivă de un individ cu antecedente, bănuiesc autoritățile, care l-au reținut pe bărbatul de 34 de ani.

Sara Melinda Moiș a fost găsită. Ce arată analizele

Fata de 13 ani a fost găsită de șeful Poliției Locale din Sighetu Marmației după ce un cetățean a informat că știe unde s-ar afla copila. Însoțit de colegii săi, a intrat în curtea respectivă, și s-a întâlnit cu bărbatul de 34 de ani. L-a convins să îi deschisă ușa și în acel moment a văzut-o pe copilă stând pe o saltea, pe jos.

A fost momentul în care Sara a sărit în brațele polițistului și a început să plângă. Ulterior, copila a fost transportată la spital, acolo unde a fost supusă unor investigații.

Potrivit rezultatelor analizelor, Sara și bărbatul au întreținut relații sexuale în perioada în care fata a fost dată dispărută. Nu se știe dacă adolescenta și-a dat sau nu consimțământul, însă potrivit noii legi este vorba despre un viol, având în vedere diferența de 21 de ani dintre ei.

”În aceea locaţie stătea fetiţa împreună cu o anumite persoană care o ţinea. Nu ştim încă în ce măsură o ţinea cu forţa, era sechestrată fetiţa sau stătea de bună voie. Deşi, din primele declaraţii reiese că ambele variante sunt reale”, a transmis Florin Ciobanu, șeful Poliției Locale din Sighetu Marmației, conform spynews.ro.

Vecinii bărbatului susțin că Laurențiu Rus ar consuma frecvent droguri, ar fura și ar fi violent. Iată două declarații obținute de sursa menționată anterior: ”Nu am ştiut că el poate să obstrucţioneze, să o ţină închisă într-o cameră. A fost drogată. Am văzut când am dus-o, că el era sub înfluenţa drogurilor. Nu numai pe asta a dus-o, a dus sute de fete aşa”, ”A venit cu bagaje, cu ceva saci. Fata? Da, sigur şi cu el. Împreună au venit, au tras ceva căruţ. A mai adus el acum câţiva ani şi a ţinut-o şi a bătut-o în casă. Un hoţ, fură, ameninţă, noaptea umblă pe aici, de la vecini a furat lemne”.

