În urmă cu patru ani, Dani Vicol și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu. A lăsat-o în urmă pe logodnica Patricia Esmeralda Mincă, care pe atunci avea doar 21 ani, și doi copii mici, care nici până în ziua de azi nu au aflat că tati nu mai este.

La 25 de ani, Patricia, tânăra văduvă a bărbatului ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, nu se gândește să-și refacă viață. Încă suferă după Dani Vicol, cel care i-a oferit doi băieți.

Copiii nu știu nici acum că tatăl lor și-a pierdut viața. Cel mare încă întreabă când vine acasă, povestește văduva.

Citește și: Cum a întâmpinat-o Mario Fresh pe Alexia Eram la întoarcerea de la America Express. Surpriza uriașă pregătită în aeroport

Ce s-a ales de familia tânărului care a murit în accidentul de mașină provocat de Mario Iorgulescu. A lăsat în urmă doi copii mici

„Nu am putut trece peste cele întâmplate atunci. Au trecut aproape patru ani, dar pentru mine viața nu mai are niciun sens. De abia aștept să-l văd la închisoare! Însă, nu am de gând să merg la pușcărie. Ce să văd? Un drogat? Voi merge, însă, la mormântul lui, ca să-i pun blesteme. Copiii mei vor crește fără tată din cauza lui. Nimeni nu înțelege asta, afară de cei care au crescut fără părinți. Cel mic, Antonio, avea patru luni când a murit taică-su. Nici măcar nu și-l amintește! Cel mare mă mai întreabă când vine acasă!

(...) Știu ce am de făcut! Să-mi cresc copiii. Antonio are acum patru ani, iar Melek, opt. Doar cel mare, așa cum am mai spus știe ce înseamnă cuvântul tată. Dar ce folos?! Dani nu mai îmi apare în vise, în ultima vreme, nu știu de ce? Poate a înțeles că voi fi o mamă atentă cu copiii noștri”, a declarat Patricia Mincă pentru Cancan.

Citește și: Cum arată fiica lui Mario și a Mihaelei Zahariea de la Chefi la cuțite. Cât de frumoasă este tânără. Seamănă izbitor cu mama ei

Patricia a menționat de vise pentru că, spune ea, multe luni l-a visat pe Dani Vicol, care o ruga să aibă grijă de copiii lor. Se străduiește să le ofere o viață frumoasă și își găsește sprijinul în cadrul familiei. Părinții și socrii sunt cei care o ajută să-i crească pe cei doi

„Nu știu cum m-aș fi descurcat dacă nu erau ai mei părinți. Ei m-au ajutat foarte mult, și cu timpul lor, și cu bani. Nu mă pot plânge nici de socrii, fiindcă și ei au fost lângă mine ori de câte ori a fost nevoie. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care nu am acceptat niciun fel de ajutor din afară. Nu se pune problema să primim ceva din partea familiei celui i-a luat viața tatălui copiilor mei, așteptăm să se facă dreptate și eu zic că nu mai e mult până atunci!”, a mai spus femeia pentru sursa menționată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mario Fresh, surpriză inedită pentru Alexia Eram, înainte de plecarea ei la America Express. Ce gest a făcut cântărețul