Cum arată fiica lui Mario și a Mihaelei Zahariea de la Chefi la cuțite. Cât de frumoasă este tânără. Seamănă izbitor cu mama ei

Mario și Mihaela Zahariea au venit împreună la preselecțiile sezonului 11 Chefi la cuțite. Aceștia au reușit să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor, motiv pentru care au trecut în etapa următoare a competiției.

Bootcamp-ul le-a dat câteva bătăi de cap concurenților, însă nu i-a împiedicat să intre în echipele juraților. Așadar, Mihaela Zahariea a fost aleasă de chef Florin Dumitrescu, în timp ce soțul său a primit o tunică roșie din partea lui chef Sorin Bontea.

Parcursul lor în show-ul culinar a avut o întorsătură neașteptată. Mario Zahairea a fost eliminat din sezonul 11 Chefi la cuțite în timp ce partenera lui a rămas în competiție pentru a le demonstra tuturor că este talentată în arta culinară.

Cei doi au devenit rapid îndrăgiți de către telespectatori. Aceștia au atras atenția publicului încă din preselecții cu povestea lor de dragoste. Concurentul le-a dezvăluit juraților că el și soția lui sunt verișori îndepărtați, lucru pe care l-au aflat când făceau lista de invitați pentru nuntă.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aproape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară și am ajuns undeva pe la Găești. Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, a povestit Mario Zahariea.

Cât de frumoasă este fiica Mihaelei și a lui Mario Zahariea din sezonul 11 Chefi la cuțite

Mihaela și Mario Zahariea se mândresc cu o familie minunată. Cei doi au împreună o fiică de o frumusețe răpitoare, care i-a însoțit pe micile ecrane în prima etapă a sezonului 11 Chefi la cuțite.

Tânăra seamănă foarte bine cu mama ei, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Se pare că aceasta este destul de activă pe contul de Instagram, unde publică des imagini cu ea în ipostaze senzaționale.

Tânăra a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții săi, în mod special de la femeia care i-a dat viață. Un lucru este cert, concurenții sezonului 11 Chefi la cuțite au o fată minunată.

Mihaela Zahariea, concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu, poate fi în continuare văzută pe Antena 1 și AntenaPLAY, în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30, în cadrul show-ului culinar.

