Ce s-a aflat despre apa cu clor de la robinet! Este sau nu potabilă?

Ies la iveală noi informații despre scandalul apei cu nivel alarmant de mare de clor, de la robinet! Ce au arătat analizele de laborator

Andrei Hostiuc, directorul Departamentului Sănătate, Securitate şi Mediu din cadrul Apa Nova, a declarat marţi, la o întâlnire cu presa, că amenda în valoare de 10.000 de lei stabilită de Ministerul Sănătăţii nu a fost acceptată de managementul companiei, fără a preciza dacă aceasta va fi contestată.

Hostiuc a afirmat: „Din informaţiile pe care le deţin la această oră, directorii Apa Nova nu au semnat această amendă, pentru că rapoartele de încercare pe care le-am făcut înainte, în timpul şi după acest eveniment au arătat deplina conformitate a produsului nostru. Vom vedea care va fi decizia managementului”.

DESPRE APA CU CLOR DE LA ROBINET

Adrian Stanciu, directorul Direcţiei de producţie al companiei Apa Nova, a subliniat că valoarea clorului este stabilită în funcţie de calitatea apei brute primite. „În mod normal, la ieşirea din staţia de tratare trebuie să avem o valoare a clorului rezidual care să se regăsească în reţea, astfel încât să avem garanţia că în reţea ajunge o apă dezinfectată. Acest clor are, într-adevăr, un anumit miros”.

Stanciu susţine că nu au existat erori în cei 18 ani de activitate. „Practic, prescrierea acestei valori se poate face foarte simplu de la tastatura calculatorului”.

Legat de problema apărută la finalul lunii ianuarie - începutul lunii februarie în Bucureşti, el a explicat : „Clorul folosit pentru dezinfecţie reacţionează cu ceea ce se găseşte în apă. În acea perioadă, în apă s-au găsit compuşi chimici şi a rezultat cloramina. Cloramina este, la rândul ei, un dezinfectat, dar este unul pe care nu îl folosim în mod uzual. El s-a format în apă care urmare a dozării clorului şi a avut un miros mai intens”.

Au fost înregistrate la Apa Nova aproximativ 170 de plângeri în două zile. „Pot exista anumite sensibilităţi. Oamenii percep clorul în mod diferit. Sunt oameni care pot avea diverse forme de alergii, inclusiv la o apă cu o temperatură ridicată. Cloramina e un dezinfectant folosit în multe ţări din lume. În Statele Unite se prepară special pentru a trata apa, pentru că are remanenţă mai mare decât clorul. Se obţine chiar din reacţia clorului cu amoniul. La noi s-a produs cloramină pentru că a existat amoniu în apă, noi am ajustat doza de clor, astfel încât din efectul combinat al cloraminei şi clorului pe care noi l-am dozat să obţinem o dezinfecţie care să garanteze că apa nu are nicio problemă pentru clienţi”.

„Apa este potabilă şi a fost în permanenţă”, a continuat Stanciu. Ceea ce trebuia, poate, să facă era să aştepte puţin... Dar acesta este un lucru pe care nu putem să îl recomandăm oamenilor: lăsaţi apa să se mai aerisească”.

Directorul Direcţiei de producţie a precizat că afectaţi au fost cei care s-au aflat „foarte aproape” de uzina Roşu, gospodăriile alimentate de staţia Preciziei. La staţia următoare, a spus el, mirosul nu a mai fost resimţit la fel.

Legat de avertismentele care ar fi venit din partea angajaţilor Apa Nova - ca oamenii să nu utilizeze apa - Andrei Hostiuc, directorul Departamentului sănătate, securitate şi mediu în cadrul companiei, a spus că a fost vorba despre mesaje care au circulat în spaţiul social media.

Sursa: news.ro