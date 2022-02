Ce spune Raed Arafat despre testele de salivă din școli. Ce se poate întâmpla cu această procedură la care sunt supuși elevii

Întrebat ce se va întâmpla cu testele de salivă în şcoli în contextul în care există specialişti care spun că varianta Omicron nu poate fi depistată în urma unei astfel de proceduri, șeful DSU a declarat că va exista o analiză la nivelul ministerului Educației și la nivelul specialiștilor în epidemiologie, iar în cazul în care se demonstrează că aceste teste sunt ineficiente se va decide retragera lor.

Ce spune Raed Arafat despre testele de salivă din școli

Raed Arafat a fost întrebat în adrul unei conferințe de presă desfășurate luni despre eficiența testelor de salivă în școli. „„La acest moment au fost distribuite cel puţin pentru încă două săptămâni, o să fie, probabil, analizat impactul lor, dacă sunt de continuat sau nu, asta urmează să se spună, dacă vom continua sau nu. Asta, normal, că se discută şi cu Ministerul Educaţiei şi cu Ministerul Sănătăţii şi cu experţii în epidemiologie şi se va decide. Dacă au, într-adevăr, să zicem, o valoare adaugată sau nu”, a spus șeful DSU.

Raed Arfat a vorbit și despre condițiile în care testele de salivă ar putea fi oprite în școli. Șeful DSU a delarat că dacă se va demonstra că nu sunt eficiente, se va renunța la ele.

„Dacă considerăm că sunt fără valoare adăugată, este posibil să ajungem să decidem să le oprim, deci o să vedem acest lucru. (...) Deci, urmează să vedem care va fi decizia şi cum va fi abordată situaţia aceasta, mai ales de către specialiştii în domeniu, pe partea de epidemiologie”, a afirmat Raed Arafat, potrivit news.ro.

Ce a spus Sorin Cîmpeanu despre testele de salivă din școli

Totuși, Ministrul Educației spunea zilele trecut că majoritatea dintre cei 27.000 de elevi infectaţi cu COVID-19 de săptămâna trecută au fost depistaţi pe baza testelor de salivă distribuite în şcoli.

„Mare parte din aceşti copii au fost depistaţi la testele pe bază de salivă care, în sfârşit, au început să funcţioneze în şcoli. Pentru săptămâna viitoare, am verificat şi în această seară (duminică - n.r.) absolut toate judeţele, absolut toate şcolile au la dispoziţie teste pentru testare o dată la două, trei zile”, a spus Sorin Cîmpeanu.

În cazul în care testele de salivă vor fi oprite, este posibil să fie folosite doar testele rapide cu prelevare din nas sau gât, pe care părinții le-au refuzat inițial.

