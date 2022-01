Rafila, despre vaccinul anti-Covid-19. De câte ori prevede că îl vom face în viitor. Ce provoacă vaccinarea la intervale scurte

Alexandru Rafila a comentat, miercuri seară, afirmaţiile lui Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), care susţinea că inocularea de doze repetate de vaccin anti-COVID după cea de booster poate supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi duce la oboseală în rândul populaţiei.

Ce se întâmplă dacă se administrează doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp

"Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra. S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea - e adevărat că previne formele grave şi decesul - trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă. În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială", a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

În ceea ce priveşte opiniile conform cărora se poate ieşi din pandemie prin infectarea în masă care duce la obţinerea unei imunităţi pe scară largă după infectare, Rafila este de părere că transmiterea virusului trebuie încetinită prin respectarea măsurilor sanitare de protecţie.

"Eu ceea ce cred este că trebuie să încetinim transmiterea şi pentru asta trebuie să luăm măsuri. Utilizarea măştii este una dintre ele, pentru că, până la urmă, este o barieră mecanică care previne în bună măsură transmiterea. Protecţia celor bătrâni trebuie făcută, pentru că ea este asigurată pe de o parte de vaccinare şi pe de altă parte de contactul cu ei, care trebuie să fie precaut”, a afirmat ministrul Sănătăţii, potrivit news.ro

Alexandru Rafila a precizat că vaccinarea iniţială oferă un anumit grad de protecţie în faţa bolii în ceea ce priveşte gravitatea acesteia.

Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană şi-a exprimat marţi îndoielile cu privire la necesitatea unei a patra doze de vaccin de rapel pentru Covid-19 şi a spus că în prezent nu există date care să susţină această abordare, în timp ce caută mai multe informaţii despre varianta Omicron, care se răspândeşte rapid, transmite Reuters.

”În timp ce utilizarea rapelurilor suplimentare poate face parte din planurile de urgenţă, vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu ar reprezenta o strategie durabilă pe termen lung”, a declarat Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), într-o conferinţă de presă.

Oficialul EMA şi-a exprimat îngrijorarea că o strategie de a administra un rapel la fiecare patru luni prezintă, ipotetic, riscul de a supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi de a duce la oboseală în rândul populaţiei.

Cavaleri a mai spus că sunt necesare mai multe date despre impactul noii variante asupra vaccinurilor şi o mai bună înţelegere a evoluţiei valului actual pentru a decide dacă este necesar un vaccin specific pentru Omicron.

”Este important să existe o discuţie bună în jurul alegerii compoziţiei vaccinului pentru a ne asigura că avem o strategie care nu este doar reactivă... şi să încercăm să venim cu o abordare care să fie potrivită pentru a previne o variantă viitoare”, a spus el.

EMA a arătat că discută în prezent cu dezvoltatorii de vaccinuri în cazul în care va fi nevoie de un vaccin actualizat, dar a adăugat că orice astfel de schimbare ar trebui să fie coordonată la nivel global.

