Cea mai mare plajă artificială din România se deschide în București. Cum va arăta și cum ajungi acolo

Vești bune pentru bucureșteni! Un nou loc de agrement se deschide, în curând, în Capitală și astfel, va deveni cea mai mare plajă artificială din România. Aceasta va avea și o zonă cu nisip și șezlonguri, iar localnicii, dar și turiști se vor putea bucura de diverse activități recreative.

Cea mai mare plajă artificială din România va fi amenajată pe Lacul Morii

Bucureștenii care își doresc să stea la plajă și să se relaxeze, dar nu au timp să plece la mare primesc o veste bună din partea primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu. Acesta plănuiește să amenajeze cea mai mare plajă artificială din România pe Lacul Morii, deja cunoscut ca loc de agrement pentru localnici, transmite Spynews.

„Insula Ingerilor”, căci așa va fi denumită Insula Lacul Morii, va fi un loc unde cei care nu pot ajunge la mare se pot răcori în zilele toride de vară. Vor exista șezlonguri, hamace, umbrare, dar cei care îi trec pragul vor putea și să se bucure de terenurile de fotbal, baschet sau volei, fie de aparatele de gimnastică.

„Amenajarea zonei de promenadă și a Insulei Lacului Morii – este un proiect pe care l-am deblocat și azi suntem în faza de implementare cu el. Lacul Morii, cu tot ce înseamnă zona de promenadă și insulă, se află în administrarea Apelor Române. Timp de mai bine de doi ani am muncit pentru a semna un protocol cu Apele Române din punct de vedere al preluării administrării la nivelul Sectorului 6 și, bine-nțeles, că am reușit și, ulterior, am demarat procedurile legale pentru a realiza proiectul necesar pentru investiție”, a declarat primarul Gabriel Mutu.

Citește și: S-a deschis o nouă plajă în România. Unde este situată și cum arată locurile de cazare, chiar pe malul apei

Lucrările au început deja, iar cu ocazia Zilei Copilului, bucureștenii s-au putut bucura de primele modificări efectuate. Celebrul dig de pe Lacul Morii a fost inaugurat miercuri, pe 1 iunie spre bucuria celor care l-au vizitat. Amenajările e au durat 8 luni și potrivit Libertatea.ro, costurile se ridică la 10 milioane de Lei.

„Digul Lacului Morii este un loc care era de multe ori căutat de bucureşteni, doar că nu era amenajat corespunzător. Oamenii din sectorul 6 nu prea au şi nu prea aveau unde să se plimbe, să petreacă timp liber de calitate şi de aceea acesta este doar unul dintre proiectele pe care le-am demarat pentru ca oamenii din sectorul 6 să rămână în sectorul 6. (…) Sunt foarte mulţumit că am terminat la timp, pentru că totuşi are doi kilometri şi jumătate aproape această porţiune de dig pe care am amenajat-o pentru oameni”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Cum va arăta „Insula Îngerilor” de pe Lacul Morii

Zona de promenadă Lacul Morii se va transforma în Insula Îngerilor și va deveni un loc de agrement, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Edilul a anunțat mari schimbări, care deja au fost demarate. Insula va fi structurată pe trei nivele, una dedicată celor care vor să alerge, iar alte două celor care vor să socializeze și să se relaxeze.

De asemenea, va avea o zonă dedicată pentru plajă, unde totul va fi amenajat cu nisip. Cei care ajung acolo vor putea închiria șezloguri de la fața locului sau pot veni cu prosoapele la ei. Proiectul mai prevede totodată și modernizarea aleilor din jurul Lacului Morii care au acces la Șoseaua Virtuții, Calea Crângași, dar și Strada Mehadia și Parcul Crângași.

Observator Johnny Depp a câștigat procesul de defăimare împotriva fostei soții Amber Heard Johnny Depp a câștigat procesul de defăimare împotriva fostei soții Amber Heard

Momente tandre în compania ispitelor și tensiuni care ating cote maxime ▶ Dă PLAY și vezi noul episod Insula Iubirii