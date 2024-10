Românii ar putea călători mult mai eficient în viitor. CFR testează trenuri care pot ajunge până la 176 de kilometri pe oră. Iată ce traseu vor avea.

Călătoria cu trenul în România este un coșmar. Ceea ce ar putea fi un mijloc de transport eficient și acceptabil ca preț, este o loterie la care călătorii deja știu că au pierdut.

Întârzierile foarte mari și condițiile din vagoane fac din călătorii adevărate provocări. Însă se fac pași importanți în modernizarea transportului feroviar și la noi în țară.

CFR testează trenuri cu viteză de 176 km/h. Pe ce rută ar putea călători astfel românii

În cursul zilei de luni, CFR a început testele pentru trenurile care pot atinge viteze de până la 176 de kilometri pe oră.

Testele se desfășoară pe ruta Sighișoara – Teiuș – Coșlariu, acolo unde infrastructura a fost modernizată recent ca parte a Coridorului IV Pan-European, conform unei surse. Pentru România, acest lucru reprezintă un pas important, ruta respectivă fiind una esențială în țară.

Este o premieră testarea liniile pentru o astfel de viteză maximă. Potrivit sursei menționate anterior, se iau în calcul părţile subsistemelor structurale fixe, adică linia de contact, suprastructură şină-traverse-prindere, dar şi lucrări de artă.

CFR are responsabilitatea de a se asigura că trenurile de viteză, indiferent de unde vin, pot circula în siguranță pe rețeaua feroviară respectivă. Aceste teste au fost cerute de o Hotărâre de Guvern, 108/2020, care urmărește interoperabilitatea sistemului feroviar.

Totodată, înainte de efectuarea testelor CFR a avut nevoie de o autorizație temporară specială, eliberată de Autoritatea de Siguranță Feroviară.

„Testele s-au efectuat pe distanţa Sighişoara – Teiuş – Coşlariu, în conformitate cu prevederile HG 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, prin care CFR SA are atribuţii să pună la dispoziţie o infrastructură interoperabilă operatorilor de transport feroviar care solicită acest lucru, pentru stabilirea compatibilităţii tehnice între vehicul şi reţeaua preconizată”, este menționat în comunicatul de presă.

Călătoriile eficiente ale românilor, dar și ale turiștilor străini, țin de rezultatele acestor teste. Dacă vor fi pozitive, atunci timpul de călătorie dintre orașele respective ar scădea semnificativ.

Pentru România ar fi o schimbare pozitivă și o încurajare eficientă de alegere a transportului în comun.

Cât costă o călătorie în jurul lumii cu un tren de lux

În timp ce autoritățile române fac progresele mici într-un interval mare de timp în ceea ce privește sistemul feroviar, în alte țări oamenii pot călători în jurul lumii într-o experiență de neuitat.

Călătoria a fost pusă la dispoziția turiștilor de către o agenție de turism și durează aproximativ două luni. În tot acest timp, trenul de lux traversează patru continente și 12 țări.

Deși este o experiență de neuitat, costurile sunt pe măsură. Potrivit unei surse, este vorba de șapte trenuri de lux, care vor pleca începând cu data de 3 septembrie 2025.

Doritorii vor călători cu Belmond Royal Scotsman în Scoția, La Dolce Vita Orient Express în Italia și Venice Simplon-Orient-Express. În Canada, Rocky Mountaineee; în India, The Maharajas’ Express; în Africa, Sud Rovos Rail; în timp ce în Sud-Estul Asiei, Eastern and Oriental Express.

Prețul este unul pe măsură. Călătoria pentru aproximativ două luni în jurul lumii are un preț de pornire de 116.000 de euro de persoană, la care se adugă și alte costuri suplimentare.

Pasagerii nu călătoresc doar cu trenurile respective, ci și cu avionul. Călătoria începe din Eastern and Oriental Express, de unde turiștii vor zbura în Scoția, Europa, ca să-și continue expediția spre Verona, Veneția și Paris.

Aventurierii ajung și la București, dar și Budapesta și Istanbul, de unde vor zbura în India, însă potrivit sursei menționate anterior biletul de avion spre India nu este inclus în preț.

Din India se pleacă spre Johannesburg, în Africa de Sud, apoi în Singapore și Malezia, după care urmează călătoria de retur. Aceasta se efectuează cu avionul, iar prețul biletului este suportat de turiști.

În prețul de 116.000 de euro sunt incluse cazările la hotelurile de lux pe parcursul călătoriei, cât și excursiile personalizate.

„Când am creat această călătorie unică în urmă cu un an, a fost un răspuns la cererea tot mai mare de trenuri de lux din întreaga lume.

Itinerariul nostru 2025 Around the World by Luxury Rail a fost rafinat și adaptat pentru a maximiza timpul și experiențele oaspeților noștri în timp ce se bucură de cultura, bucătăria și activitățile pe care fiecare dintre aceste destinații renumite le are de oferit”, a declarat Frank Marini, președinte și CEO Railbookers.