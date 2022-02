Cine e Alina Kabaeva, femeia despre care se crede că e iubita lui Vladimir Putin. Există zvonuri că i-ar fi dăruit mai mulți copii

În ultimii ani, au apărut zvonuri că Alina Kabaeva și Vladimir Putin formează un cuplu. Ba mai mult, aceasta i-ar fi dăruit mai mulți copii, pe care îi ține bine ascunși.

Cine este Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin

În prezent, Alina are 37 de ani, însă era doar o adolescentă când a pășit prima dată pe teren. Forța, flexibilitatea și îndemânarea ei cu mingea și panglicile de gimnastică ritmică i-au adus laude și a fost supranumită „cea mai suplă femeie din Rusia”.

La apogeul carierei sale, presupusa iubită a lui Vladimir Putin a obținut o medalie de bronz la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney și o medalie de aur la Atena, patru ani mai târziu. Chiar atunci Putin, căsătorit fiind, a întâlnit-o pentru prima dată pe Kabaeva.

De când s-a retras din gimnastică, în 2005, Kabaeva, Alina a încercat o serie de noi cariere. A vrut să fie cântăreață, fără succes însă, și model. Ea chiar a apărut pe revista Vogue Rusia.

Timp de opt ani, ea a ocupat un loc în Parlamentului Rusiei, recrutată de partidul lui Putin. Mai târziu, a ajuns la comanda unui trust de presă.

Ce a făcut Vladimir Putin când presa din Rusia a scris că ar avea o relație cu Alina Kabaeva

În 2008, presa a numit-o pe Alina Kabaeva, pentru prima dată, „Prima Doamnă Secretă” a Rusiei.

Un tabloid rus a informat că Putin se întâlnește cu o femeie care are jumătatea vârsta lui și că va cere divorțul. La scurt timp, ziarul a fost forțat să se închidă, proprietarul său miliardar invocând „dificultăți financiare”.

De atunci, Kremlinul a negat categoric orice relație, iar Putin a nu a abordat niciodată acest subiect. În presa rusă, este considerat riscant să întrebi despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin.

„Întotdeauna am avut un sentiment negativ despre oamenii care își vâră nasurile mucioase și fanteziile erotice în viețile altora”, a spus Putin o dată, conform The Sunday Times, care este citat de New York Post.

Alina Kabaeva poartă verighetă, deși nu s-a afișat cu niciun bărbat

Zvonurile despre relația Alinei Kabaeva cu Vladimir Putin s-au răspândit în iunie 2013, când Putin a divorțat de soția sa, Lyudmila Putina, fostă însoțitoare de bord și mamă celor două fiice ale sale.

„Îmi plac toate femeile rusoaice”, zicea atunci președintele Rusiei, în speranța că va scăpa de întrebările referitoare la femeia în viața lui.

Alina Kabaeva a fost mai finuță după divorțul lui Putin, confirmând presei doar că a cunoscut pe cineva „pe care îl iubesc foarte mult”. Ea nu a dat nume, potrivit ziarului britanic Express.

În 2017, un detaliu a stârnit noi discuții despre relația dintre cei doi. Kabaeva a apărut cu o verighetă - o bandă pe al patrulea deget al mâinii drepte, așa cum se obișnuiește să poarte femeile căsătorite în Rusia.

Ea a evitat întrebările despre inel, chiar dacă părea să-l afișeze intenționat. De-a lungul anilor, Kabaeva nu s-a afișat cu niciun bărbat, în ciuda faptului că este una dintre cele mai atrăgătoare femei din țara ei.

Alina Kabaeva are patru copii, notează presa internațională

Alina Kabaeva conduce National Media Group, un imperiu pro-Kremlin ce include televiziune, radio și presa scrisă. The Sunday Times notează că are o flotă de mașini de lux și un grup de securitate la dispoziție.

Kabaeva a fost văzută ultima dată în public în octombrie 2018, când și-a susținut doctoratul.

Se zvonește că ea este mama a patru copii, pe care îi are cu Putin, care mai are două fiice adulte din căsnicia încheiată în 2013.

Cel mai mare copil al lui Kabaeva este un băiat născut în 2009. Ea a născut și o fată în 2013.

