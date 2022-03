Cine e bărbatul cu care Alina Kabaeva a fost logodită. Se spune că fosta gimnastă e actuala iubită a lui Vladimir Putin

Alina Maratovna Kabaeva a venit pe lume în Tașkent, pe 12 mai 1983. Marat Kabayev, fost fotbalist profesionist, este tatăl ei și despre mama sa nu se știe nimic.

Femeia a reușit să-și câștige popularitatea datorită performanțelor obținute în sport. Alina este fosta gimnastă și încă una foarte apreciată.

Kabaeva este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria gimnasticii ritmice, cu 2 medalii olimpice, 14 medalii la Campionatul Mondial și 21 medalii la Campionatul European.

Cine este fostul logodnic al Alinei Kabaeva

Însă, în ciuda notorietății pe care și-a câștigat-o cu sudoarea frunții, Alina Kabaeva a ajuns în atenția tuturor datorită presupusei relații cu Vladimir Putin, pe care nu a negat-o.

Se știu puține despre viața ei personală, însă există un nume important în trecutul ei: David Museliani.

Alina Museliani și David Museliani s-au cunoscut și au început să se întâlnească în 2002. În 2004, bărbatul a ajuns polițist și la un an distanță cei doi s-au despărțit.

Părerile sunt împărțite, în vreme ce unii spun că relația lor nu a fost oficializată, alții vorbesc despre un divorț, care a avut loc în liniște.

Alina nu a vorbit despre viața ei personală și este o persoană foarte discretă, care preferă să-și etaleze doar reușitele profesionale.

Când ar fi început relația dintre Alina Kabaeva și Vladimir Putin

În 2008, presa a numit-o pe Alina Kabaeva, pentru prima dată, „Prima Doamnă Secretă” a Rusiei.

Un tabloid rus a informat că Putin se întâlnește cu o femeie care are jumătatea vârsta lui și că va cere divorțul. La scurt timp, ziarul a fost forțat să se închidă, proprietarul său miliardar invocând „dificultăți financiare”.

De atunci, Kremlinul a negat categoric orice relație, iar Putin a nu a abordat niciodată acest subiect. În presa rusă, este considerat riscant să întrebi despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin.

„Întotdeauna am avut un sentiment negativ despre oamenii care își vâră nasurile mucioase și fanteziile erotice în viețile altora”, a spus Putin o dată, conform The Sunday Times, care este citat de New York Post.

În iunie 2013, au reapărut iar zvonurile despre relația Alinei Kabaeva cu Vladimir Putin. Atunci, președintele Rusiei divorța de soția sa, Lyudmila Putina, fostă însoțitoare de bord și mamă celor două fiice ale sale.

În 2017, un detaliu a stârnit noi discuții despre relația dintre cei doi. Kabaeva a apărut cu o verighetă - o bandă pe al patrulea deget al mâinii drepte, așa cum se obișnuiește să poarte femeile căsătorite în Rusia.

Ea a evitat întrebările despre inel, chiar dacă părea să-l afișeze intenționat. De-a lungul anilor, Kabaeva nu s-a afișat cu niciun bărbat, în ciuda faptului că este una dintre cele mai atrăgătoare femei din țara ei.

