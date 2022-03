Cine este Nuredin Beinur, ce avere are și de ce a fost în închisoare. Interlopul a fost agresat în București

Primii bani și i-a făcut după căderea lui Nicolae Ceaușescu, pe când a început comerțul cu geci, blugi, gumă de mestecat și alte mărfuri care se căutau pe atunci.

Potrivit Playsport, acesta a precizat că scoatea de trei-patru ori banii pe produsele pe care le vindea. Dar primul milion nu a venit imediat, ci după mai multă muncă, în diverse afaceri.

Crescut de mic în lumea sportului, fotbal, box, lupte, interlopul și-a deschis o firmă de pază unde își angajase bodyguarzi buni și colabora deseori cu Poliția, potrivit aceleiași surse.

Ulterior, numele lui a apărut alături de nume grele de pe plan local, dar și internațional. În urmă cu ceva timp, numele fostului fotbalist Adrian Mutu a apărut în înregistrările Serviciului Român de Informații, cum că ar fi avut legături strânse cu interlopul, că acesta i-a plăti mese fotbalistului și s-ar folosi de imaginea lui pentru reclamă mascată, potrivit Observator.

De la colaborări cu Poliția, Beinur a ajuns în arestul poliției și ulterior trimis în judecată pentru șantaj

După revoluție, acesta a intrat în vizorul public, numele lui fiind asociat cu nickname-ul Spaima Litoralului .

Referitor la acest nume, Nuredin a precizat că este prea dur, dar că și-l asumă, cumva, pentru că obișnuia să sară la bătaie pentru a apăra pe cineva lipsit de ajutor.

De altfel, acesta a fost implicat în mai multe controverse, în reglari de conturi cu alți interlopi, precum și în tovărășii cu nume importante din lumea sportului intenațional și românesc, dar și cu mulți politicieni.

Totodată, atunci când a fost trimis în închisoare în cadul mai multor acuzații, acesta a precizat, potrivit sursei citată, că are tot respectul pentru instituțiile statului care duc o muncă titanică.

Dacă am fost la închisoare, înseamnă că am meritat să fiu acolo. Am stat într-o celulă de opt inși și toți eram «nevinovați».

Domne, cei care ajung la închisoare sunt vinovați! N-am sfidat și nu voi sfida niciodată instituțiile statului, care lucrează foarte bine.

Oamenii aceia depun o muncă titanică să se concentreze pe atâtea cazuri. Am acumulat însă o experiență de viață extraordinară, mă mândresc cu ceea ce sunt și, dacă m-aș naște încă o dată, același aș vrea să fiu. Am făcut mai mult bine decât rău, a conchis Nuredin Beinur.

Nuredin Beinur a ajuns de urgență la spital și se află la aceste momente internat.

Spiritele s-au încins pe la 4:30, când Nuredin Beinur a intrat într-un conflict verbal cu un alt interlop.

Cei doi și-ar fi adresat cuvinte jognitoare și de acolo până la un scandal de proporții n-a mai fost decât un pas.

Nuredin Beinur a fost chemat afară, în fața restaurantului, unde a dat peste mai multe persoane. S-a tras cu pistolul cu bile de cauciuc în Beinur.

Acesta ar fi fost lovit în cap, în mâini, în corp, în picioare, relatează CanCan.

