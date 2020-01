Comisia Europeană, decizie radicală! 10.000 de euro vor fi alocați în scopul sănătății oamenilor. Cum vor fi folosiți banii

Studiu alarmant

Conform unor simulări ştiinţifice privind evoluţia transmiterii virusului din China şi în alte ţări din lume în următoarele 30 de zile, amploarea epidemiei va fi catastrofală, cu un număr mult mai mare de decese, comparativ cu epidemiile de SARS şi MERS.

O cercetare recentă apărută în prestigioasa publicaţie ”The New England Journal of Medicine” relevă că transmiterea de la om la om a virusului s-a făcut încă din luna decembrie a anului trecut, deşi autorităţile chineze nu au informat opinia publică despre acest pericol, limitându-se doar la anunţarea în luna ianuarie 2020 a unor cazuri de îmbolnăvire de pneumonie atipică.

Potrivit studiului ”Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia”, realizat pe noul tip de coronavirus (2019-nCoV), cercetat în cazul a 425 de persoane din oraşul Wuhan, caracteristicile epidemiologice demonstrează o dinamică explozivă a îmbolnăvirilor între pacienţi care au interacţionat cu persoane apropiate.

(sursa: Capital)