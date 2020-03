Cursa pentru un leac! Ce companii se bat pentru a trata coronavirusul? Un medicament ratat anti-Ebola, un vaccin intranazal, la un pas să fie lansate pe piață

Vaccinul contra coronavirusului intranazal de la Altimmune

Un vaccin Covid-19 intranazal este dezvoltat de compania biofarmaceutică din SUA, Altimmune.

Proiectarea și sinteza vaccinului, eficient dintr-o singură doză, au fost finalizate. Urmează etapa de testare pe animale.

Vaccinul anti-coronavirus este dezvoltat pe baza unei structuri tehnologice de vaccin deja existente, similară cu NasoVAX, un vaccin antigripal dezvoltat de de aceeași companie.

NP-120 (Ifenprodil) de la Algernon Pharmaceuticals

Algernon Pharmaceuticals a anunțat că analizeqză NP-120 (Ifenprodil) ca un potențial tratament Covid-19.

Ifenprodil este un antagonist al receptorului glutamatului N-metil-d-aspartat (NDMA) vândut sub numele de marcă Cerocal. A demonstrat eficacitate în îmbunătățirea supraviețuirii la șoarecii infectați cu H5N1.

Medicamente anti-coronavirus

Remdesivir (GS-5734) - Gilead Sciences

Un medicament pentru ebola dezvoltat de Gilead Sciences care s-a dovedit a fi ineficient este acum testat în două studii clinice randomizate în faza a III-a în țările asiatice.

Studiile sunt efectuate pe 761 de pacienți într-un studiu randomizat, controlat cu placebo, dublu-orb la mai multe spitale din Wuhan, epicentrul noului focar de coronavirus. Rezultatele studiilor vor fi disponibile în următoarele săptămâni.

Conform unui raport al The New England Journal of Medicine (NEJM), Remdesivir, când a fost administrat unui pacient cu coronavirus din SUA, părea să fi îmbunătățit starea clinică.

Primul pacient caruia i s-a administrat medicamentul este un pasager de pe vasul de croazieră Diamond Princess.

Ce alte companii intră în cursa pentru tratarea coronavirusului

Heat Biologics

Heat Biologics a anunțat planurile de a dezvolta un vaccin pentru a trata sau preveni infecția cu coronavirus folosind platforma sa proprie de vaccin gp96.

Tehnologia este capabilă să reprogrameze celulele vii pentru a produce antigene care se pot lega la proteina gp96 și pot genera un răspuns imun împotriva acestor antigene.

Pfizer

Pfizer a anunțat că a identificat anumiți compuși antivirali în curs de dezvoltare care pot fi eficienți în tratarea coronavirusului.

Compania intenționează să colaboreze cu un terț pentru a analiza și identifica compușii potențiali până la sfârșitul lunii martie și începe testarea în aprilie.

Mateon Therapeutics

Mateon Therapeutics a lansat un program de răspuns antiviral pentru a dezvolta tratamente coronavirus folosind platformele sale de inteligență terapeutică și artificială (AI).

De asemenea, a înființat o divizie, care va adopta o abordare multimodală în dezvoltarea tratamentelor cu Covid-19, precum și a altor focare zootonice viitoare.