Corina, victimă a incendiului de la Colectiv, reacție drastică după imaginile făcute publice după patru ani: ”Nu e un montaj prost. E seara în care România a murit!”

Nu e un montaj prost de film horror, e ceea ce am trăit noi în seara de 30.10.2015. Corpuri inerte cărate pe paleţi din lemn şi aruncate într-un colţ, civili care par mult mai dispuşi să ofere ajutor decât salvatorii în uniforme, primari, miniştri care îşi fac poze. Asta a fost seara în care România a murit şi nici măcar nu i s-a încercat resuscitarea. Simt că mă sufoc. Gheara din piept, nodul din gât, ţiuitul din urechi şi senzaţia de greaţă nu întârzie să apară. Ochii mi se împăienjenesc şi simt că o să pic. Ajung la tribunal şi merg teleghidată pe holuri în căutarea unui lift. Scările rulante sunt in revizie. Noi toţi suntem în revizie pe perioadă nedeterminată. Ajung în sală, îmi reperez avocata şi izbucnesc în plâns. Am fost tare, NU MAI SUNT.