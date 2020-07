Coronavirus: Tipuri de testare Covid-19 și cât te costă un test în centrele autorizate MS

Recoltările se fac doar cu programare telefonică sau online.

PREȚ: 350 lei

Rezultatele sunt eliberate într-o zi lucrătoare și sunt disponibile în contul clinicii.

O altă clinică, o altă ofertă de Test Covid-19

Preț test: 340 lei

Metoda de diagnosticare a infectiei COVID-19 este testarea RT-PCR, un test care pune in evidenta prezenta virusului in secretiile infectate recoltate de la pacienti.

CUM SE RECOLTEAZA – este nevoie de recoltarea unui simplu exsudat nasofaringian pentru a te testa

IN CAT TIMP AI REZULTATUL – vei avea un raspuns in 72 ore de la ajungerea probei in laborator

CINE SE POATE TESTA – testele sunt disponibile tuturor pacientilor care isi doresc sa se testeze

CAND TE POTI PROGRAMA – recoltarea se face zilnic, in functie de programul de lucru al fiecarei locatii,

RECOMANDARI INAINTE DE RECOLTARE – te rugam sa nu consumi alimente cu 4 ore inainte de recoltare

Teste SARS-CoV 2 pentru pacienții asimptomatici

Efectuăm Teste RT-PCR SARS-CoV 2 și teste serologice de identificare a anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG și IgM pentru pacienții asimptomatici (care nu prezintă febră, tuse, creșterea frecvenței respiratorii, dureri la nivelul toracelui, dureri musculare).

Testul RT-PCR SARS -CoV 2 evidențiază prezența virusului și este o investigație pentru diagnosticul timpuriu al infecției virale cu SARS-CoV-2.

Pentru testare, se va preleva o probă de exsudat nazofaringian.

Testul se efectuează prin metoda Real-Time PCR.

Testările serologice de identificare a anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG și IgM sunt esențiale în înțelegerea epidemiologiei virale și sunt importante în detectarea infecțiilor la pacienții cu simptomatologie redusă sau asimptomatici.

Prețul ofertei de mai sus este de 315 lei.

Cel mai ieftin preț pentru testarea anti Covid-19

Testul de referință pentru diagnosticul specific de COVID-19, cunoscut sub denumirea de ARN viral SARS-CoV-2, utilizează metoda Real Time PCR (RT-PCR) evidențiind virusul prin tehnici de amplificare a materialului genetic viral. Probele recoltate sunt exsudat nazofaringian și faringian, iar un rezultat pozitiv indică prezența în proba analizată a ARN-ului SARS-COV-2, fiind sugestiv pentru diagnosticul COVID-19.

Pentru exsudatul faringian, pacientul trebuie să țină cont că prelevarea trebuie făcută fie înainte de toaleta cavităţii bucale sau ingestia de alimente sau lichide, fie la 4 ore după acestea.

Costul unui test Real Time PCR este de 285 de lei și poate fi efectuat în 50 de centre din 36 de orașe din țară. Timpul de eliberare al rezultatelor este de maximum 72 de ore de la momentul recoltării.