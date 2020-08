Coronavirusul a suferit mutații. Avertismentul crunt al unui pneumolog: ”Virusul e tot mai agresiv, pacienții vin cu forme severe!”

Am avut pacienți care s-au prezentat la debut cu accident vascular cerebral și ulterior am descoperit că de fapt aveau infecție SARS CoV-2. Am stabilit diagnosticul pe bază de tomograf computer, deci aveau și leziuni pulmonare și test COVID pozitiv. Este clar că debutul a fost un AVC, dar acesta a fost cauzat de coronavirus.

De asemenea, sunt leziuni hepatice pe care le-am întâlnit inclusiv la pacienți cu forme ușoare.”, a declarat medicul pneumolog, potrivit Digi24.

De asemenea, medicul pneumolog susține că virusul atacă toate organele, motiv pentru care mulți pacienți ajung la Terapie Intensivă.

Autoritățile schimbă din nou regulile. Când ies din casă pacienții infectați cu COVID-19, dar care nu prezintă simptome

”La nivel pulmonar apar niște zone de inflație, ca urmare a luptei organismului de învinge acest virus. Aceste zone de inflamație, din ce în ce mai mari practic împiedică schimbul gazos, deci oxigenul nu mai pătrunde în alveolele pulmonare, dioxidul de carbon nu mai este eliminat așa cum trebuie și pacientul resimte acea nevoie de aer, lipsă de aer, dispnee, cum o numim noi în limbaj medical, care poate fi mai mult sau mai puțin gravă.