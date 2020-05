Se răspândește sau nu coronavirusul prin apă? Experții, un nou avertisment: ”Clorul și apa sărată vor ucide instant virusul!”

Astfel, potrivit Centrului de Control și Prevenire a Bolilor din SUA, clorul existent în piscine este fatal coronavirusului.

”Nu există dovezi că COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor şi a căzilor”, scrie The New York Post, citat de Mediafax, în timp ce Roberta Lavin, profesor de medicină la Universitatea din Tennessee's College of Nursing, a explicat ”Cantitatea medie de clor dintr-o piscină va ucide virusul”.

De asemenea, oamenii de știință susțin că este foarte puțin probabil ca virusul să se dezvolte în apa sărată a oceanelor și a mărilor. În schimb, lacurile nu sunt considerate o zonă sigură, întrucât apa dulce nu are proprietatea de a ucide.