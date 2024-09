Cum arată casa Elenei Lasconi. Proprietarea ei din Câmpulung Muscel e spațioasă și impunătoare

Elena Lasconi, președintele USR, se mândrește cu casa ei din Câmpulung Muscel.

Elena Lasconi este primar în Câmpulung Muscel încă din 2020. Recent, într-un interviu la Antena 3 cu Mihai Gâdea, cea care candidează la președinție a arătat ce locuință deține.

Cum arată casa Elenei Lasconi

Casa impunătoare este în proprietatea Elenei Lasconi de peste 20 ani. Candidata la președinție din partea USR, în vârstă de 52 ani, are o casă superbă în Câmpulung Muscel.

După mai bine de 25 ani de jurnalism, Elena Lasconi a renunțat la cariera ei și s-a apucat de politică. Într-un interviu pentru Antena 3, președintele USR și-a arătat locuința.

Casa ei are un singur etaj, o curtă mare și o porțiune de relaxare în grădină, sub vie, cu masă și scaune. În spatele casei, Elena Lasconi are o livadă cu pomi fructiferi și o altă zonă de relaxare cu două bănci și un grătar.

De asemenea, în spatele casei începe o porțiune de pădure și tot pe-acolo trece un râu, casa fiind într-o zonă foarte liniștită. Ea a spus povestea casei pe care a recondiționat-o.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul.

Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici” a povestit Elena Lasconi pentru Antena 3.

Elena Lasconi, noul președinte al USR, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Cătălin.

Dincolo de cariera sa, Elena Lasconi are o poveste de viață impresionantă. Aceasta s-a căsătorit la 18 ani cu tatăl fiicei sale, însă la 22 de ani au divorțat. Fosta jurnalistă a crescut-o singură pe Oana și a muncit din greu pentru cariera sa până să îl întâlnească pe Cătălin, actualul partener.

Cei doi s-au cunoscut într-un mod neașteptat, în timpul unor cursuri de la British Council. Fosta jurnalistă spune că întâlnirea cu acesta a fost un adevărat dar divin pentru ea.