Cum se chinuie un medic infectat cu noul coronavirus, la două luni după vindecare: „Simți cum te duci de la o zi la alta. Și acum fac perfuzii”

„În spital nu am mai avut gust, miros şi nu duceam respiraţia până la capăt. Nu puteam trage suficient aer în piept. Simţeam un efort imens să merg până la baie şi să ajung înapoi în pat. Eram foarte slăbită.

Deşi eram negativă, corpul a fost afectat. Am dezvoltat şi o reacţie hiperimună. Musculatura s-a atrofiat după atât stat la pat, iar în momentul în care am fost externată am suferit şi o criză de lombosciatică, după ce am forţat muşchii.

Ulterior, imunitatea organismului a scăzut foarte mult, iar acum suntem în luna august şi încă fac recuperare medicală, mai fac perfuzii pentru întărirea organismului şi încă obosesc dacă fac un pic mai mult efort”, a povestit Anca -Marilena Andrei.