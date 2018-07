De ce arde Grecia și de ce au murit atâția oameni

Grecia își îngroapă morții. ”Șoarecii săreau de pe stânci! Conurile de pin explodau ca bombele”

UPDATE: Numărul morților s-a ridicat la 85.

Nikos Toskas: "Pentru focul care a început pe muntele Penteli" şi s-a propagat la Mati, oraş unde se afla marea majoritate a celor 85 de victime, "ne punem numeroase întrebări şi nu vă ascund că un element serios ne-a determinat să deschidem o anchetă".

Patelakis Apostolos este profesor de Limba Română, la Institutul de Limbi Balcanice din Salonic, și amintește că în fiecare an există incendii de vegetație în Grecia, în această perioadă, doar că până acum flăcările mistuiau doar zonele nepopulate, spre deosebire de anul acesta.

"Oamenii au murit îmbrăţişaţi". Cine sunt cei care au provocat INCENDIILE din Grecia? Guvernul elen face acuzaţii: "Este o acţiune criminală"

„Sunt în Salonic din '79. Acum sunt la mare, în Halkidiki. În Grecia, în fiecare an în lunile iulie august există incendii în diferite zone ale țării. Diferența e că până acum toate aceste incendii au fost în zone nepopulate și dacă au fost victime au fost foarte puține. Aici avem un caz special.



E vorba de o zonă locuită în apropiere de Atena. Suntem la o distanță de 40-50 kilometri de Capitală. În sudul peninsulei spre mare e o zona foarte intens locuită cu case mari, vile, piscine tabere pentru copii și pentru ofițeri din armată, zonă în care chiar în această perioadă de vârf era foarte multă lume, erau foarte multe mașini agitație destul de mare.

De data asta au existat din 3 părți focare de incendii de dimensuni mari, vântul era foarte puternic ceea ce a făcut că aceste flăcări imense să se răspândească foarte rapid să ajungă la casele oamenilor. Oamenii n-au fost foarte bine informați, nu și-au imaginat că pot să ajungă flăcările așa repede în casele lor. Pe unii i-au prins în case, alții au reușit să între în mașini, să plece, se îndreptau spre mare. Drumurile acolo sunt mai înguste.

Foarte mulți dintre aceștia au fost blocați de aceea sute de mașini au fost arse. Mulți au murit chiar arși în mașini. Toate aceste mașini aveau benzină deci erau că niște mici bombe au mers complet. Lumea a fost surprinsă de aceste flăcări. Există o groază în față focului există un fum care te înăbușă o căldură extraordinară pentru că și noi am trăit în urmă cu câțiva ani un astfel de incendiu în Halkidiki și va spun din proprie experiență că era o căldură de nedescris plus fumul.

Câinele supraviețuitor din Grecia. Cum a scăpat animalul din flăcările mistuitoare​

Ei au fost acum blocați toți între ei căutau să ajungă la mare. Unii au reușit, alții nu. Multe case și mașini au fost distruse. Focul venea dinspre nord, deci de la înălțime spre țărm. Mulți au încercat să se îndrepte spre mare și acolo drumurile sunt foarte multe case cu curți deci nu se ajungea ușor. S-a ajuns undeva la un moment dat, dar țărmul era înalt, ei n-au putut să găsească drumul în fumul ăla de nedescris.



Câțiva care au încercat să sară au sărit dar fiind la mare înălțime au murit. Alțîi care au ajuns la mare, marea fiind foarte agitată, mulți s-au înecat. Au venit niște bărci să-i salveze, dar au fost oameni care au ajuns la mare și nu s-au putut salva.

Acum sunt cel puțin 80 de morți. Sunt foarte mulți dispăruți, multe persoane cu probleme de respirație, arși sigur, numărul celor decedați va fi mult mai mare. Situația e destul de dificlă, se apelează la ajutoare. Grecia se află în 3 zile de doliu. E un caz unic. Să sperăm că vom avea de învățat din aceste tragice evenimente.



Deși Grecia avea experiență și pregătire în combaterea incendiilor, de data asta, în față urgiei naturii, n-au putut să reacționeze datorită rapidității cu care s-a manifestat incendiul. N-au putut să facă mare lucru.

At least 80 people died in Greece after fires ripped through a village near Athens. Up to 60 people are missing, some of whom jumped from cliffs to escape the flames.



Authorities suspect the blaze, one of several in the region, was caused by arsonists. pic.twitter.com/ucbtSrp3Zo