Deținutele de la Penitenciarul din județul Prahova culeg viile de la Valea Călugărească pentru a-și câștiga libertatea

De cel puţin o lună, proprietarii de podgorii se plâng că au viile pline, dar prea puţini oameni care să le culeagă! Cei de la Valea Călugărească s-au descurcat, însă, mai mult decât onorabil.

Asta pentru că strugurii lor sunt culeşi de deţinute. Toată lumea are de câştigat. Viile sunt culese, iar femeile de la Penitenciarul din Prahova câştigă nişte bani, plus că li se scad zile din pedeapsă.

Cel mai mare institut de cercetare in domeniul viniviticol se confrunta cu o lipsa acuta de forta de munca, pentru culesul viilor. Asa se face ca institutia a gasit o metoda profitabila si sigura, pentru aceasta toamna.

Locul moldovenilor, cei care in anii anteriori culegeau inmiresmatele roade a fost luat de catre detinutele de la Penitenciarul de Femei Târgșoru Nou, din Prahova. Pentru munca prestata persoanele incercerate se bucura si de libertate, iar in plus primesc si bani.

Citește mai mult pe Observator.tv!