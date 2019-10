Directorul unui liceu a stins țigările elevilor cu extinctorul! "Din instinct l-am luat în mână..." Ce va păți acesta în urma incidentului

Supărat că elevii fumează în curtea şcolii, directorul unui liceu din Timişoara a decis să le stingă ţigările cu. extinctorul. Intervenţia controversată a fost filmată şi a stârnit diverse reacţii. Părinţii elevilor aplaudă gestul, în timp ce inspectorii şcolari îl cercetează disciplinar pe director.

"Din instinct am luat extinctorul în mână, am venit înspre ei pe această zonă şi am pulverizat acel praf din extinctor.", declară directorul.

Scena a fost filmată de alţi elevi, iar imaginile s-au distribuit masiv pe internet. Pentru părinţii elevilor, directorul este acum un erou. Chiar şi aşa, directorul a fost vizitat, astăzi, de inspectorii şcolari şi va fi cercetat disciplinar.

A vrut de data aceasta să-i sperie, glumind cu ei. Pare-se că nici copiii nu au fost extraordinar de speriaţi din reacţiile pe care le-au avut, însă nu putem spune că aprobăm un astfel de gest. Gestul nu i-a speriat însă pe elevi. Astăzi, şi-au reluat obiceiul.

Studiile arată că 30 la sută dintre elevii români de peste 15 ani fumează cel puţin săptămânal.