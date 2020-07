„Se creează o situație gravă în țară. Avem o singură soluție!”. Doctorul Virgil Musta, avertisment pentru toți românii!

Atunci, în februarie, la început, îmi era frică că vom ajunge în situația Italiei, dar în momentul în care am ținut sub control pandemia am avut speranță, am fost foarte mândru de concetățenii mei, care au înțeles că se pot feri de această boală. Acum sunt din nou îngrijorat de ceea ce se întâmplă și îmi este frică că vom ajunge în situația Italiei”, a mai afirmat doctorul Virgil Musta.