Doru Ana a murit. Marele actor care a jucat și în serialul Adela s-a stins din viață la 68 de ani

Doru Ana a jucat în peste 40 de filme precum în Terminus paradis (1998), Marfa şi banii (2001), Umbre (2019). A jucat pe scena teatrului „Bulandra” din Bucureşti şi a fost profesor univ.dr. la secţia Arta actorului a Facultăţii de Teatru din cadrul UNATC.

Acesta s-a făcut cunoscut publicului tânăr prin intermediul serialului Adela, el apărând la începutul poveștii ca fiind piatra de temelie a unei drame ce avea să schimbe viețile tuturor.

"Drum lin în lumină, Doru Ana (28 februarie 1954 - 11 octombrie 2022)", se arată pe pagina de Facebook a Casei de Producţie a TVR, potrivit News.ro.

"Cât de trist! Ştiam cât de bolnav a fost! Şi totuşi fostul meu coleg de an, prin dispariţia lui tragică îmi lasă un gol greu de suportat in suflet! Sunt copleşit de emoţie! Dumnezeu să te ierte, Dorule, şi să te ocrotească de-a dreapta Sa, pentru că meriţi prin tot ce ai creat şi pentru modestia şi verticalitatea ta! Drum lin în Lumină!", a scris regizorul Lucian Sabados, într-un comentariu.

Şi actriţa Medeea Marinescu a scris că regretă plecarea profesorului şi actorului Doru Ana.

"Astăzi, unul din profesorii mei de la clasa de actorie a plecat într-o stea. Actorul Doru Ana. Dumnezeu să îl odihnească!", a scris Medeea Marinescu pe pagina sa de Facebook, notează Agerpres.

Cristina Ciobănașu și-a exprimat profundul regret pentru trecerea în neființă a marelui actor, alături de care a avut ocazia să joace în serialul Adela. Ce a povestit despre ultima lor întâlnire: "Ultima noastră întâlnire a fost încărcată de o emoție atât de puternică… s-a bucurat tare mult să ne revadă și am rememorat cu mult drag amintiri de pe vremea Pariu cu viața, atunci când am lucrat pentru prima oară împreună, dar pe de altă parte am simțit în ochii lui multă tristețe… l-am strâns tare în brațe neștiind când ne vom revedea și mă bucur că totuși viața ne-a mai adus împreună încă o dată… Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște, suflet drag!", a scris actrița pe Instagram.

Oana Moșneagu a lăsat un mesaj extrem de trist: "E prea târziu pentru multe, dar sunt recunoscătoare că l-am întâlnit! Vă mulțumesc pentru bunătate și generozitate domn' profesor. Dumnezeu să vă odihnească în pace", a scris actrița.

