Durere fără margini! Emil Ciurar, șoferul care și-a distrus familia în Italia, vrea să vină în România să-și îngroape copiii și părinții morți | Video

Mai mult, apărătorul italian a propus chiar ca Emil să fie însoțit de o escortă de poliție.

Magistrații sunt așteptați să dea un răspuns în acest sens.

În timp ce se așteaptă răspunsul judecătoarei, procurorul Roberto Rossi, cel care conduce ancheta, va depune un raport de expertiză cu privire la dinamica accidentului.

Doi copii și buncii lor au murit pe loc

Reamintim că vineri, 5 iunie, un accident teribil s-a produs pe autostrada A1, în Italia, între Arezzo și Monte San Savino, după ce Emil Ciurar a adormit la volanul unui Volkswagen Sharan în care se aflau 8 persoane: șoferul, soția acestuia, cei patru copii ai cuplului și bunicii paterni ai acestora din urmă.

Cine este românul care și-a ucis părinții și doi copii în accident, în Italia. Mărturisiri dramatice: ”Tata a țipat la mine. I-aș fi salvat pe toți dacă viram câțiva metri!”​

Doi dintre copiii lui Emil Ciurar - o fetiță de 8 luni și un băiețel de 10 ani -, precum și părinții acestuia, au murit pe loc după impactul mașinii cu un TIR.

Tânărul de 30 de ani a scăpat nevătămat, iar soţia lui și ceilalți doi copii ai familiei au fost transportaţi la spital în stare gravă.

"Tata a țipat la mine: Fii atent! Am deschis ochii, am văzut TIR-ul în fața mea și am încercat să trag stânga de volan. Câțiva centimetri și i-aș fi putut salva pe toți", își amintește bărbatul, de loc din comuna Petru Rareș din Bistrița-Năsăud.