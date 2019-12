Facturile au ajuns o adevărată povară pentru cei mai mulţi dintre noi. Unul din doi români a avut întârzieri la plata utilităţilor

Nu am avut bani, nu am avut timp, am uitat să plătesc sau am avut prea multe cheltuieli şi am amânat plata. Sunt principalele motive pentru care românii nu reuşesc să îşi achite facturile la timp.

Suntem la coada clasamentului european. Mai rău decât noi stau totuşi letonii, portughezii şi grecii.

Simona Mincu, marketing manager: 50 la sută dintre români spun că au întârziat, cel puțin o dată, cu plata facturilor în ultimele şase luni. Alți consumatori din alte ţări accesează direct bankingul. Dacă salariul nu ne ajunge de la o lună la alta atunci nu putem accesa acest tip de metode astfel încât facturile să fie plătite în termenul scadent

Cât despre economii nici nu poate fi vorba.