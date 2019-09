Familia filmată la metroul din București are o poveste sfâșietoare: „Este disperată și vrea să renunțe la copii!”

Mesajul unei femei din București a salvat o femeie cu cinci copilași care au fost dați afară din casă, fiind nevoiți să doarmă pe stradă. Trecătoarea care i-a observat a postat un mesaj pe o rețea de socializare prin care cerea ajutor pentru femeie și cei mici. În scurt timp de la postare, mesajul a strâns peste 6.000 de reacții și mai bine de 2.000 de distribuiri.

"Oameni buni am nevoie de ajutor! Am găsit această mamă cu 5 copilași care dorm pe stradă! Nu au pe nimeni m-am așezat lângă ei, nu am cuvinte, plâng pt acești îngerași care dorm pe jos. Vă rog distribuiți poate îi ajută cineva! Spune că are pe cineva aici în București, care i-a promis că o ajută. Dar nu are nici măcar telefon. Este disperată și vrea să renunțe la copii și să oprească doar pe cea mare. Că nu are unde să locuiască!!! Fetiță de 6 ani nu se oprește din plâns", este mesajul apărut pe rețelele de socializare.

"Dragi prieteni, în legătură cu această mămica cu cei 5 copilași pe care i-am găsit dormind pe stradă, va anunț că acum sunt bine! O minunată Doamnă pe nume Nevenka Marlys a venit la poliție, a mers și la protecția copilului și a declarat că îi ia în grijă pe mămica și cei 5 copilași. După care la va oferi o locuința. Va mulțumesc tuturor pentru distribuirii și pt tot ajutorul acordat. Primesc continu mesaje, nu va pot răspunde la toți. Așa că scriu aici copii sunt bine! Puteți ajută în continuare cu alimente, haine pt mamă și pt copii, jucării, orice este de ajutor. Eu atât am putut să fac! Legătură o puteți ține cu Doamnă Nevenka Marlys! ", a informat cea care i-a găsit pe cei cinci copii și mamă lor.