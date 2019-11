Familia Luizei Melencu, decizie de ultimă oră, după ce Cumpănașu a spus că a găsit-o pe adolescentă! „Ne deplasăm cât mai curând posibil!”

„Dragi români, noaptea trecută am vizitat familia Melencu, cu care am stat de vorbă preț de câteva ore. Am prezentat familiei toate elementele de probe pe care le dețin cu privire la Luiza. În urma analizării probelor, am stabilit de comun acord, familia Melencu și cu mine, să ne deplasăm săptămâna viitoare, cât mai curând posibil, la Squadra Mobile (Departamentul Antimafia din Italia) pentru a depune plângere penală precum și toate mijloacele de probă pe care le deținem cu privire la faptul că Luiza ESTE în VIAȚĂ, dar și cu privire la familia Dincă și vinovăția acestora în acest caz”, a anunțat Alexandru Cumpănașu, pe pagina lui de Facebook.

Vineri, Alexandru Cumpănașu a dezvăluit faptul că deține informații și dovezi clare că Luiza Melencu se află în viață. Acesta a explicat faptul că deține fotografii și filmări cu Luiza Melencu. El a spus că „sigur” este și Alexandra Măceșanu lângă Luiza Melencu.

Însă, Mihaela Porime, purtătorul de cuvânt al DIICOT, a precizat în privința filmulețului despre care a vorbit Cumpănașu, că pe niciun canal de cooperare internațională – autorități judiciare, cooperare polițienească – nu există indicii ce ar putea susține afirmațiile acestuia.