Fostul director general al Tarom: Ministrul Cuc mi-a cerut iniţial anularea unor curse interne şi să-i identific parlamentarii aflaţi la bord, pentru a-i împiedica să voteze moţiunea/

Fostul director general al Tarom Mădălina Mezei a declarat vineri că ministrul Transporturilor Răsvan Cuc i-a cerut nu doar să anuleze curse interne,ci şi să-i identifice parlamentarii aflaţi la bordul acestora, pentru a-i împiedica să voteze moţiunea de cenzură. De asemenea,ea a precizat că solicitarea de a se prezenta la DNA vizează Ministerul Transporturilor şi acuzaţii de abuz în serviciu, calitatea sa fiind de martor.

”Domnul ministru m-a chemat în birou, cu două zile înainte, ca să-mi spună să trebuie să anulăm nişe curse interne, ca să oprim accesul parlamentarilor la votarea moţunii de cenzură. Am spus că aşa ceva este impoibil, pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi, aceşti piloţi – indifferent ce le-aş fi spus eu – nu ar fi făcut niocdată aşa ceva. Evident, eu nu aş fi putut să cer aşa ceva suboedonaţilor companiei. Iniţial era vorba despre cinci zboruri, Timişoara – două zboruri, Oradea, Satu Mare, Baia Mare. Mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii şi deputaii aflaţi la bord, I-am arătat, după care a zis că mă contactează a doua zi să-mi spună finalul deciziei”,a reltata Mezei, adăugând că în acea seară a fost puternic afectată emoţional, s-a gândit cum să facă, cum să-i demonteze planul, să-i spună că aşa ceva nu este posibil. Conform fostului director Tarom, a doua zi,Cuc i-a cerut să anuleze una dintre curse şi să procedeze în sensul acesta. ”I-am spus că, din păcate, nu stă în puterea mea. Apoi mi-a spus dacă nu pot să-l opresc tehnic şi am spus că am venit să restructurez compania, cum aş putea chiar eu, managerul general, să spun directorului tehnic să saboteze propria operare. Am refuzat şi dumnealui a încercat să găsească alte soluţii”, a susţinut Mădălina Mezei. Ea aprecizat că a cotactat serviciul care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor, a sunat directorul operaţional - prezent şi el la conferinţa de presă - l-a rugat să nu aibă nici cea mai mică întârziere, ”Am sunat directorul tehnic şi i-am spus să aibă grijă să nu se întâmpe nimic de genul acesta şi am sunat şi comandantul cursei pe care am încercat să-l previn că, dacă cumva va proceda în sensul de genul acesta, toată lumea ştie şi va fi direct responsabil că este o decizie în defavoarea companiei”, a explicat fostul director. În legăturăcu citarea sa la DNA, ea a declarat că a fost invitată în calitate de martor pentru un dosar având legătură cu Ministerul Transporturilor şi care are în vedere abuzul în serviciu. Mezei a spus că, în 20 iunie, început mandatul de director general TAROM, în vederea eficientizării după un plan coerent, că a început foarte bine relaţia de colaborare cu Cuc, care i-a spus: ”Eu vreau să salvez TAROM şi mă bazez pe dumneavoastră” ”Ultimul meu scop este să fac un scandal mediatic din Compania Tarom”, a ţinut să precizeze Mădălina Mezei.

Sursa : news.ro