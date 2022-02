Grupul Anonymous, mesaj important pentru Vladimir Putin. Ce planuri au hackerii: „Vei cunoaşte mânia deplină a hackerilor lumii”

Grupul de hackerii Anonymous a început să facă „victime” în Rusia, după ce Vladimir Putin a declarat război Ucrainei. Hackerii au închis până acum mai multe site-uri guvernamentale rusești și au „spart” baza de date a Ministerului Apararii din Rusia.

La scurt timp de la „atacurile cibernetice”, comunitatea de hackerii a transmis un mesaj neașteptate către Vladimir Putin. Grupul Anonymous a ținut să evidențieze că toate secretele deținute de Rusia pot deveni publice dacă războiul din Ucraina nu va înceta, iar drepturile fundamentale ale omului nu vor fi respectate.

Prima „victimă” a grupului de hackeri Anonymous a fost canalul de televiziune rusesc RT, iar mai apoi baza de date a Ministerului Apararii din Rusia. Aceștia au făcut publice mai multe date secrete ale Rusiei pe rețelele sociale, însă mai apoi fișierele au fost șterse.

Grupul Anonymous nu se oprește aici. În urmă cu câteva ore, unul dintre hackerii comunității a transmis un mesaj important către Vladimir Putin. „Războiul cibernetic” va continua, iar site-urile guvernamentale picate până acum au fost doar începutul.

„Salutări cetățenilor din toată lumea. Ăsta e un mesaj pentru Vladimir Putin, de la Anonymous. Domnule Putin, te vei confrunta cu atacuri cibernetice fără precedent din toate colţurile lumii. Membrii Anonymous au declarat război cibernetic regimului tău agresiv”, a transmis grupul de hackeri liderului rus, duminică dimineață, pe contul de Twitter.

”Vom continua atacurile împotriva guvernului rus până când acesta va respecta drepturile fundamentale ale omului pe care toată lumea le merită. (...) Invadarea Ucrainei arată că regimul pe care-l conduci nu are respect faţă de drepturile omului”, au mai declarat hackerii.

De asemenea, grupul Anonymous a declarat că „atacurile cibernetice” vor continua și vor avea o mai mare amploare.

”Câteva site-uri doborâte este doar începutul, curând vei cunoaşte mânia deplină a hackerilor lumii. Mulţi dintre ei, cei mai probabil, sunt rezidenţi ai ţării tale. Secretele tale s-ar putea să nu mai fie în siguranţă”, au mai transmis ei.

More than 6 Russian government websites are down. #Anonymous #Ukraine